Antalyaspor’da ‘çifte’ mesai

BUGÜN NELER OLDU

Antalyasporp pazartesi günü saat 20.00'de Antalya Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı konuk edecek. Kırmızı-beyazlı ekip bu maçın hazırlıklarını günde çift antrenmanla teknik direktör Stjepan Tomas eşliğinde sürdürüyor. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.Adale ağrısı olan Yekta Kurtuluş salonda fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Diego Angelo takımdan ayrı koşu yaptı.Kırmızı-beyazlılar daha sonra performans antrenörü Giovanni Melchiorre gözetiminde istasyonlarda çabukluk, kuvvet ve reaksiyon çalışması gerçekleştirdi.Antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.