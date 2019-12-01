Diriliş zamanı

GALİP GELMEK ZORUNDA
SÜPER Lig'de 5 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Antalyaspor, deplasmanda Başakşehir karşısında galibiyet arayacak. Süper Lig'in 13'üncü haftasına girerken düşme hattına kadar gerileyen kırmızıbeyazlılar, peş peşe aldığı 4 yenilgi, 1 beraberliğin ardından kötü gidişe İstanbul'da son vermek istiyor. Düşme hattından bir an önce uzaklaşmak isteyen Antalyaspor, ligin güçlü ekiplerinden Medipol Başakşehir'e konuk olacak.
TAKIMDA 5 SAKAT VAR
Antalyaspor, pazartesi günü oynadığı Gaziantep FK maçından sonra hazırlıklarını hafta boyunca sürdürdü. Akrep'te cezalı oyuncu bulunmasa da sakatlıkları nedeniyle Amilton Minervino, Ferhat Kaplan, Bahadır Öztürk, Eren Albayrak ve Harun Kavaklıdere forma giyemeyecek.
Amilton, Ferhat ve Bahadır'ın yerine oynaması beklenen 3 isim ise Diego, Doğukan ve Boffin olacak.
BAŞAKŞEHİR YORGUN
Ev sahibi Medipol Başakşehir ise haftaya lider olarak giren Sivasspor'un 2 puan gerisinde 3'üncü sırada bulunuyor. İlk 2 haftayı puansız geçtikten sonra 10 haftadır yenilmeyen ve bu sürede 6 galibiyet, 4 beraberlik elde eden İstanbul temsilcisinin en büyük handikabı, hafta içinde Avrupa Ligi'nde oynayıp 3-0 kaybettiği Roma karşılaşması olacak.
Mahmut cezası nedeniyle, Uğur da sakatlığı nedeniyle oynayamayacak.