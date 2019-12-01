Diriliş zamanı

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'de 5 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Antalyaspor, deplasmanda Başakşehir karşısında galibiyet arayacak. Süper Lig'in 13'üncü haftasına girerken düşme hattına kadar gerileyen kırmızıbeyazlılar, peş peşe aldığı 4 yenilgi, 1 beraberliğin ardından kötü gidişe İstanbul'da son vermek istiyor.Antalyaspor, pazartesi günü oynadığı Gaziantep FK maçından sonra hazırlıklarını hafta boyunca sürdürdü. Akrep'te cezalı oyuncu bulunmasa da sakatlıkları nedeniyleAmilton, Ferhat ve Bahadır'ın yerine oynaması beklenen 3 isim ise Diego, Doğukan ve Boffin olacak.Ev sahibi Medipol Başakşehir ise haftaya lider olarak giren Sivasspor'un 2 puan gerisinde 3'üncü sırada bulunuyor. İlk 2 haftayı puansız geçtikten sonra 10 haftadır yenilmeyen ve bu sürede 6 galibiyet, 4 beraberlik elde edenMahmut cezası nedeniyle, Uğur da sakatlığı nedeniyle oynayamayacak.