Akrep ateşe düştü

CHARLES

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında İstanbul'da karşılaştığı Medipol Başakşehir maçında 2-0 yenilerek ateş hattına düştü.5 haftada 12 gol yiyen ve buna karşılık sadece 3 gol atabilen kırmızı beyazlı takım, galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.Stjepan Tomas'ın teknik direktör olmasından sonra, 4 maçlık mağlubiyet zincirinde beraberlik alarak puanı hatırlayan Antalyaspor, ilk yarısındaOysa Antalyaspor maça hızlı başlayan taraftı. 8. dakikada genç yıldızı Doğukan Sinik ile 36. dakikada da Ufuk Akyol ile gole yaklaşan kırmızı-beyazlı takım Mert Günok'u geçemedi. 41. dakikada ise Berkay Özcan'ın şutunda bu kez Antalyaspor'un kale bekçisi Ferhat Kaplan gole geçit vermedi.Antalyaspor ikinci yarıda ise 60. dakikaya kadar dengede tuttuğu maçta, 3 dakikada gelen 2 gole engel olmadı. Sahneye 60. dakikada Clichy çıktı.Golden 3 dakika sonra ise ilk golün sahibi Clichy bu kez bir asiste imza attı. Daniel Aleksic'in golü maçın da skorunu belirledi: 0-2.Başakşehir'e karşı Süper Lig'de oynadığı son 7 maçın altısını kaybeden Antalyaspor, Başakşehir'in bileğini yine bükemedi. Akrepler, son 8 Başakşehir maçından 1 puan alabildi. Başakşehir deplasmanında çıktığı son iki Süper Lig maçını 4'er gol yiyerek kaybeden Antalya, bu kez 2 golle rakibine boyun eğdi. Süper Lig'de 10 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Başakşehir, serisini sürdürdü.Antalyaspor'da maçın 15. dakikasında sarı kart gören Charles, gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçı öncesi cezalı duruma düştü. Geride kalan 12 haftada 3'er sarı kart görerek ceza sınırında olan Gustavo ve Ufuk Akyol ise maçı kart görmeden tamamlayarak ceza almaktan kurtuldu.