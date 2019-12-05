Antalya moral buldu

BUGÜN NELER OLDU

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Antalyaspor, 2. Lig temsilcisi Eyüpspor'u 3-0 yenerek, tur için avantaj elde etti. Karşılaşmaya etkili başlayan kırmızı beyazlılar ilk tehlikeli atağını 4'üncü dakikada Fredy ile geliştirdi. Gelson Dala'nın direkten dönen şutundan sonra, Antalyaspor baskını artırdı. 7. dakikada Antalyaspor tehlikeli geldi. Gustavo Blanco'nun sağ kanattan penaltı noktasına çevirdiği topa Dala'nın sert vuruşunda kaleci Alp, topu iki hamlede kontrol etti. 15. dakikada Eyüpspor'un ceza sahası dışından kazandığı serbest vuruşta Eren'in direkt kaleye yolladığı top az farkla yandan dışarı çıktı. 23. dakikada Gustavo Blanco pasını ceza sahası dışında müsait pozisyonda olan Dala'ya çıkardı. Bu oyuncunun sert vuruşunu kaleci Alp son anda kornere tokatladı.40. dakikada Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Orta sahadan aldığı topla ceza sahasına doğru hareketlenen Dala, pasını ceza sahasının sağ çaprazındaki Fredy ile buluşturdu. Bu oyuncunun bekletmeden yerden sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 50. dakikada Ömer'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Metehan'ın vuruşunda kaleci Boffin gole izin vermedi.Halil İbrahim Sevinç, Mikail Başar ve Emre Korkmaz'ın da forma giydiği karşılaşmanın 90 dakikası Antalyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın rövanşı 17 Aralık'ta Antalya Stadı'nda oynanacak.