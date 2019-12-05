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Antalya moral buldu

’de zor günler geçiren ekibi, ’nda kendine geldi. 5. tur ilk maçında , 2. Lig ekibi Eyüpspor’u Leschuk, Ribeiro ve Harun’la geçti

Giriş Tarihi: 5.12.2019
Antalya moral buldu
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Antalyaspor, 2. Lig temsilcisi Eyüpspor'u 3-0 yenerek, tur için avantaj elde etti. Karşılaşmaya etkili başlayan kırmızı beyazlılar ilk tehlikeli atağını 4'üncü dakikada Fredy ile geliştirdi. Gelson Dala'nın direkten dönen şutundan sonra, Antalyaspor baskını artırdı. 7. dakikada Antalyaspor tehlikeli geldi. Gustavo Blanco'nun sağ kanattan penaltı noktasına çevirdiği topa Dala'nın sert vuruşunda kaleci Alp, topu iki hamlede kontrol etti. 15. dakikada Eyüpspor'un ceza sahası dışından kazandığı serbest vuruşta Eren'in direkt kaleye yolladığı top az farkla yandan dışarı çıktı. 23. dakikada Gustavo Blanco pasını ceza sahası dışında müsait pozisyonda olan Dala'ya çıkardı. Bu oyuncunun sert vuruşunu kaleci Alp son anda kornere tokatladı. 33. dakikada Antalyaspor golü buldu. Yekta'nın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Gustavo Blanco'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1. 40. dakikada Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Orta sahadan aldığı topla ceza sahasına doğru hareketlenen Dala, pasını ceza sahasının sağ çaprazındaki Fredy ile buluşturdu. Bu oyuncunun bekletmeden yerden sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

RÖVANŞ 17 ARALIK'TA
Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 50. dakikada Ömer'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Metehan'ın vuruşunda kaleci Boffin gole izin vermedi. 63. dakikada Antalyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda savunmanın ceza sahasına uzaklaştırdığı topu kontrol eden Harun'un plase vuruşunda top yan direğe çarparak ağlara gitti: 0-3. Halil İbrahim Sevinç, Mikail Başar ve Emre Korkmaz'ın da forma giydiği karşılaşmanın 90 dakikası Antalyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın rövanşı 17 Aralık'ta Antalya Stadı'nda oynanacak.

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Antalya moral buldu
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