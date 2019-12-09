Akrep 3 puanı unuttu

Antalyaspor, Süper Lig'deki düşüşünü Trabzonspor'a karşı 3-1'lik skorla kaybederek sürdürdü. Son galibiyetini 4 Ekim'de Fenerbahçe'ye karşı alan Akdeniz ekibinin, puan kaybı devam etti. Trabzonspor'u evinde ağırlayan kırmızı-beyazlı takım, ilk yarıda kalesinde gördüğü 3 golle, son 7 lig maçındaki 6'ncı mağlubiyetini aldı. Akrepler bu skorla ligde 12 puanla 16'ncı sıradaki yerinde kaldı ve düşme korkusu yeniden hatırlandı.

MAÇA YENİK BAŞLADIK

Antalyaspor maça adeta 1-0 geride start verdi. Henüz 3'üncü dakikada Sturridge'in golü kırmızı beyazlı takımda tüm planları bozdu. Golün ardından hızlı tepki veren Akrepler, 16'ncı dakikada Hakan Özmert'in kullandığı köşe vuruşunda Leschuk'un kafa vuruşu ile gole yaklaştı. Ama Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Bu pozisyondan 1 dakika sonra yine Hakan Özmert'in ortasıyla bu kez Celustka kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1. Ancak beraberliğin ardından ipler yeniden Karadeniz ekibinin eline geçti. 25'inci dakikada bordo-mavili takımda Nwakaeme, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını öne geçirdi. Trabzonspor, ilk yarının son saniyelerinde ise Yusuf Sarı'nın golüyle 3-1 yenik duruma düştü.



AATIF HAREKET GETİRDİ

Antalyaspor, ikinci yarıya özellikle Aatıf Chahechouhe'nun oyuna dahil olmasıyla daha diri başladı. İkinci yarının henüz başında Chahechouhe ile gole yaklaşan Akdeniz temsilcisi, gol fırsatlarını değerlendiremedi. İkinci yarının en net pozisyonu ise 85'inci dakikada yine Chahechouhe ile yakalandı. Chahechouhe, Campi'yi çalımlayarak kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Chahechouhe'nun vuruşunda, kaleci gole izin vermedi. Maç 3-1 biterken, kırmızı beyazlı takımın galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Bu arada Antalyaspor'un yeni hocası Stjepan Tomas ligde çıktığı 3. maçında da 3 puanla tanışamadı.