Akrep ayağa kalk

Süper Lig'de kötü günler geçiren Antalyaspor, oynadığı son 8 maçta, 6 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Üst üste kötü sonuçların ardından teknik direktör değişikliğine giden kırmızı-beyazlı takımda, değişim puan tablosuna yansımadı.
Hırvat teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde 4 maça çıkan Antalyaspor, bu karşılaşmalarda sadece 2 puan alabildi.
3 PUANIN TAM ZAMANI
Aytemiz Alanyaspor maçı ile deplasmanda 3 karşılaşma sonra puan kazanabilen Antalyaspor'da gözler ligin 16. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü'ne çevrildi. Kırmızı-beyazlılar, yarınki kupa maçının ardından cuma günü Ankaragücü'nü ağırlayacak.
Akrep, sahasında taraftarının desteğini de alarak galip gelmek ve 8 maç sonra 3 puanı hatırlamak istiyor. Antalyaspor, ligde 7. haftada deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçın ardından galibiyeti unuttu. Kırmızı-beyazlılar ligdeki son 7 maçında iki beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.
SERİ GALİBİYETLER ŞART
Antalyaspor, geçen yılki başarısını da mumla aratıyor. Geçen sezon 15'inci maçlar sonunda 26 puanla ligde 3'üncü sırasında yer alan Antalya temsilcisi, bu sezon ancak geçen yılın yarısı kadar puan toplayabildi. 13 puanla 16. sırada yer alan kırmızı- beyazlı takımda düşme korkusu yaşanmaması için seri galibiyete ihtiyaç var.