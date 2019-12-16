Akrep ayağa kalk

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de kötü günler geçiren Antalyaspor, oynadığı son 8 maçta, 6 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.Hırvat teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde 4 maça çıkan Antalyaspor, bu karşılaşmalarda sadece 2 puan alabildi.Aytemiz Alanyaspor maçı ile deplasmanda 3 karşılaşma sonra puan kazanabilen Antalyaspor'da gözler ligin 16. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü'ne çevrildi.Akrep, sahasında taraftarının desteğini de alarak galip gelmek ve 8 maç sonra 3 puanı hatırlamak istiyor. Antalyaspor, ligde 7. haftada deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçın ardından galibiyeti unuttu. Kırmızı-beyazlılar ligdeki son 7 maçında iki beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.Antalyaspor, geçen yılki başarısını da mumla aratıyor. Geçen sezon 15'inci maçlar sonunda 26 puanla ligde 3'üncü sırasında yer alan Antalya temsilcisi, bu sezon ancak geçen yılın yarısı kadar puan toplayabildi.