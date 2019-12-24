Gençler ışıldıyor

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor, Süper Lig'te 16'ncı sıraya kadar gerilerken, genç takımlar ise başarılarıyla dikkat çekiyor.Özellikle U17 takımının başarı grafiği dikkat çekiyor.U17 takımı bu skorla namağlup olarak 40 puanla zirvedeki yerini korudu.Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Ankaragücü'nü konuk eden Antalyaspor U19 takımı ise 1-0 yenildi ve haftayı 25 puanla tamamladı.