Gençler ışıldıyor

Antalyaspor, Süper Lig'te 16'ncı sıraya kadar gerilerken, genç takımlar ise başarılarıyla dikkat çekiyor. Antalyaspor, Gelişim Liglerinde bu hafta beş kategoride mücadele ederken, haftayı iki galibiyet ve bir beraberlikle tamamladı.
U17 NAMAĞLUP ZİRVEDE OTURUYOR
Özellikle U17 takımının başarı grafiği dikkat çekiyor. Elit B Ligi'nde bu hafta Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Boluspor'u konuk eden U17 takımı, rakibini 6-0 yenmeyi başardı.
U17 takımı bu skorla namağlup olarak 40 puanla zirvedeki yerini korudu.
ZOR RAKİP ALTINORDU
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Ankaragücü'nü konuk eden Antalyaspor U19 takımı ise 1-0 yenildi ve haftayı 25 puanla tamamladı. U16, U15 ve U14 takımlarının rakibi ise Altınordu oldu. U16 takımı 3-1 galibiyet elde ederken, U15 takımı 3-3 berabere kaldı. U14 takımı ise rakibine 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.