Ligde kalacağız

igin ikinci yarı hazırlıklarını Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde devam eden Antalyaspor'un Teknik Direktörü Tamer Tuna, hedefinin takımı ligde tutmak olduğunu söyledi. Tamer Tuna, takımının içinde bulunduğu durumun farkında olduklarını belirterek,Takımının puan tablosundaki yerinin olmaması gereken bir pozisyon olduğunu vurgulayan Tuna,Çalışmalarımız o yönde. İyi bir kadroya sahibiz. Transferle aramıza katılacak iyi oyuncularla birlikte üzerine koyarak, mayıs ayı ortalarından itibaren seneye de Süper Lig'de devam edecek bir Antalyaspor olacak.Devre arasında transfer yapmak zor. Açıkçası biz de tam ve net transferler yapmak istiyoruz.dedi. Genç teknik adam, yaptıkları antrenmanlarda oyun anlamında takım olgusunda esneklik ve kırılganlık gördüklerini vurgulayarak, bunu düzeltmenin yolunu bildiklerini de sözlerine ekledi. Kampta iki hazırlık maçından sonra Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkacaklarını anlatan Tuna,Ancak Süper Lig çok başka. Son haftalara kadar oyundan hem fiziken hem de ruhen hiç düşmememiz gereken lig oynuyoruz.diye konuştu.İkinci yarı Antalyaspor'un ilk yarı yapmadığı her şeyi yapabildiği ya da az yaptığı bir çok olayı daha üst seviyeye çektiği bir lig oynayacağına dikkat çeken Tamer Tuna,Bunu gerçekleştirmek için buradayız.diye konuştu.yarı üst sıraları hedefleyen Antalyaspor, Sezon başında transfer olduğu Genoa'da forma şansı bulamayan Sinan Gümüş için devreye girdi. Antalyaspor, deneyimli oyuncuyla dün görüşmelere başladı. Tosic'in transferleri ise sadece imzaya kaldı. R.Sigurdsson'un iki takımın daha istemesi sıkıntı oluşturdu. Kırmızıbeyazlıların 33 yaşındaki oyuncu Serdar Özkan'ın Bursaspor'a transferi ise kesinleşti. Serdar Özkan bu sezon 13 resmi maçta 3 gol atmıştı.Kırmızı beyazlılar önceki gün sabah salonda akşam ise sahada çalışmalarını sürdürdü. Akşam antrenmanını Başkan Ali Şafak Öztürk de takip etti. Akrep, dün de Erzurumspor ile bir hazırlık maçı gerçekleştirdi.

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