Ligde kalacağız

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igin ikinci yarı hazırlıklarını Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde devam eden Antalyaspor'un Teknik Direktörü Tamer Tuna, hedefinin takımı ligde tutmak olduğunu söyledi. Tamer Tuna, takımının içinde bulunduğu durumun farkında olduklarını belirterek, kamp dönemini oyuncuların yaşadığı moral, öz güven kaybını düzeltmeye ve neler yaşayabileceklerini analiz ederek geçireceklerini belirtti.
İYİ KADROYA SAHİBİZ
Takımının puan tablosundaki yerinin olmaması gereken bir pozisyon olduğunu vurgulayan Tuna, "Bunu değiştirmek hepimizin elinde. Bunun, takım bütünlüğünden geçtiğini biliyoruz.
Çalışmalarımız o yönde. İyi bir kadroya sahibiz. Transferle aramıza katılacak iyi oyuncularla birlikte üzerine koyarak, mayıs ayı ortalarından itibaren seneye de Süper Lig'de devam edecek bir Antalyaspor olacak. Transfer edilen Kudryashov dışında eksik ve tamamlanması gereken mevkilerle ilgili birebir görüşülen oyuncular var.
Devre arasında transfer yapmak zor. Açıkçası biz de tam ve net transferler yapmak istiyoruz. Transfer yapmakta kararlıyız. Lig ve kupa maçları başlamadan bu transferleri yapacağız"
dedi. Genç teknik adam, yaptıkları antrenmanlarda oyun anlamında takım olgusunda esneklik ve kırılganlık gördüklerini vurgulayarak, bunu düzeltmenin yolunu bildiklerini de sözlerine ekledi. Kampta iki hazırlık maçından sonra Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkacaklarını anlatan Tuna, "Hazırlık maçları ve kupa, hem takım bütünlüğü hem de geri dönüşle alakalı bize fikir verebilir.
Ancak Süper Lig çok başka. Son haftalara kadar oyundan hem fiziken hem de ruhen hiç düşmememiz gereken lig oynuyoruz. Bu ligi iyi oynayacağımızı düşünüyorum"
diye konuştu.
DÜŞME ADAYI DEĞİLİZ!
İkinci yarı Antalyaspor'un ilk yarı yapmadığı her şeyi yapabildiği ya da az yaptığı bir çok olayı daha üst seviyeye çektiği bir lig oynayacağına dikkat çeken Tamer Tuna, "İlk yarıdaki veriler ve oynadığımız futbol adına bu sene ligde kalma yönünde bir hedef oluşmuş durumda. Oyuncularımla da konuştuğumda, herkesin hedefi bu ligde devam eden bir Antalyaspor.
Bunu gerçekleştirmek için buradayız. Düşme adayı bir takım görüntüsünden çıkıp, artık düşmemiş olan ve de sezon bittiğinde seneye de bu ligde olan takım olmalıyız"
diye konuştu.
SİNAN GÜMÜŞ GELEBİLİR
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yarı üst sıraları hedefleyen Antalyaspor, Sezon başında transfer olduğu Genoa'da forma şansı bulamayan Sinan Gümüş için devreye girdi. Antalyaspor, deneyimli oyuncuyla dün görüşmelere başladı. Tosic'in transferleri ise sadece imzaya kaldı. R.Sigurdsson'un iki takımın daha istemesi sıkıntı oluşturdu. Kırmızıbeyazlıların 33 yaşındaki oyuncu Serdar Özkan'ın Bursaspor'a transferi ise kesinleşti. Serdar Özkan bu sezon 13 resmi maçta 3 gol atmıştı.
BAŞKAN ÖZTÜRK ANTRENMANDA
Kırmızı beyazlılar önceki gün sabah salonda akşam ise sahada çalışmalarını sürdürdü. Akşam antrenmanını Başkan Ali Şafak Öztürk de takip etti. Akrep, dün de Erzurumspor ile bir hazırlık maçı gerçekleştirdi.