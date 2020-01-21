Gümüş imzaladı

Lig ekibi Antalyaspor, İtalya Serie A ekibi Genoa'da forma giyen Sinan Gümüş ile kiralık olarak 6 aylık sözleşme imzaladı. Lukas Podolski ile de büyük ölçüde anlaşan teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, transfer çalışmalarına devam ediyor.olarak gerçekleştirdikleri transferlerde uygun maliyetin ve kulübün bütçesinin ön planda tutulduğunu aktaran Altay, "1-2 transfer daha yapabiliriz. Orta saha transferi düşünüyoruz. Teknik direktörümüzün raporu doğrultusunda gidecekler olabilir. Şu an takım kadromuz devam edecek gözüküyor" diye konuştu. Golcü futbolcu Lukas Podolski ile de 1.5 yıllık ön protokol imzaladıklarını belirten Altay, "Perşembe ya da cuma günü imza töreni düzenleyeceğiz" dedi. 26 yaşındaki forvet Sinan Gümüş de Antalyaspor'a transferde emeği geçenlere teşekkür etti.GÜMÜŞ, "Son 6 aya bakılırsa fazla forma şansı bulamadım. Görüşmelerde de başkana ve hocama ilettim. Onlar bana 'Burası güzel, bize yardım et, Antalyaspor da çıkış yapsın sen de çıkış yap' dedi. Başka takımlardan da teklif aldım ama burayı tercih ettim. Fizik olarak kesinlikle hazırım. İtalya'da iyi çalıştım. Devre arası çalıştım" dedi.

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