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Her şey değişecek

Kupada Göztepe’yi yenerken 3 gün sonra ligde aynı takım karşısında bozguna uğrayan ’un hocası , takımda köklü değişiklikler yapacağını dile getirdi

Giriş Tarihi: 21.1.2020 ABONE OL
Her şey değişecek
Kendi sahasında Göztepe'ye 3-0 yenilerek ligin ikinci yarısına şok bir mağlubiyetle başlayan Antalyaspor'da teknik direktör Tamer Tuna, değişim sinyalleri verdi. Maçtan sonra konuşan Tamer Tuna, kırmızıbeyazlı ekibe değişim için geldiğini söyledi.

ESKİ HAFIZAYA GERİ DÖNDÜK
Ligde kalan 16 maçta tüm mücadele gücünü ortaya koyacaklarını belirten genç teknik adam, devre arası kamp dönemi öncesinde takıma birçok şeyi değiştirmek için katıldığını anlattı. Kamp döneminde hem oyunda hem de oyuncularda değişiklik yaptıklarını, bu kısa dönemde önemli adımlar attıklarını ifade eden Tuna, "İki hazırlık maçının ardından Göztepe ile oynadığımız kupa maçının birçok şeyin başlangıcı olması gerekiyordu. Takım fiziksel ve psikolojik olarak lige tam olarak hazır olmasa da ilk yarıdaki o kırılgan, golü yedikten sonra teslim olan, tepki vermeyen durumu ortadan kaldırdık" dedi.

TESLİMİYETÇİ OLMAYACAĞIZ
Takımın ilk golü yedikten ve 10 kişi kaldıktan sonra eski hafızasına döndüğünü kaydeden teknik direktör Tuna, "Yaşananlar, Antalyaspor'un mevcut durumda oluşuna sebep faktörler. Düzelttiğimiz ve geri döndürdüğümüz birçok özelliğimiz var. Bu durumu iyi değerlendirip, önümüzdeki süreçte oyun ve disiplin anlayışında birçok şeyi değiştirmek zorundayız. Bundan sonraki maçlarda bu teslimiyeti yaşamayacağız. Ligde kalan 16 maçta da tüm mücadelemizi, gücümüzü ortaya koyacağız. Tüm amacımız bu" diye konuştu.

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