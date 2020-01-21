Her şey değişecek

endi sahasında Göztepe'ye 3-0 yenilerek ligin ikinci yarısına şok bir mağlubiyetle başlayan Antalyaspor'da teknik direktör Tamer Tuna, değişim sinyalleri verdi. Maçtan sonra konuşan Tamer Tuna, kırmızıbeyazlı ekibe değişim için geldiğini söyledi.Ligde kalan 16 maçta tüm mücadele gücünü ortaya koyacaklarını belirten genç teknik adam, devre arası kamp dönemi öncesinde takıma birçok şeyi değiştirmek için katıldığını anlattı. Kamp döneminde hem oyunda hem de oyuncularda değişiklik yaptıklarını, bu kısa dönemde önemli adımlar attıklarını ifade eden Tuna,dedi.Takımın ilk golü yedikten ve 10 kişi kaldıktan sonra eski hafızasına döndüğünü kaydeden teknik direktör Tuna,diye konuştu.

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