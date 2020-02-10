Öldük öldük dirildik

Süper Lig'de son 2 maçtan 4 puan çıkaran Fraport TAV Antalyaspor, iki kez geriye düştüğü deplasman maçında Hes Kablo Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı. Bu skorla birlikte Antalyaspor 19'a çıkartarak 15'inci sıradaki yerini korudu.
KUDRİASHOV AFFETTİRDİ
Akrepler maça hızlı başladı. 6. dakikada Amilton'un aşırtma vuruşu az farkla auta gitti.
Boffin ise 21'inci
ve 31'inci dakikalarda ev sahibi takımdan
Djedje ve Mensah'ın şutlarında gole
izin vermedi. 40'ıncı dakikada Kudriashov'un
eline çarpan topta penaltı
kararı çıktı. 41'inci dakikada Mensah'ın kullandığı penaltı ile ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.
45'inci dakikada Kudriashov
bu kez penaltıyı kazandıran
isim oldu. Sinan Gümüş'ün
kullandığı atışla maçın
skoruna da denge geldi. Karşılaşmanın ilk 45 dakikası da 1-1 berabere tamamlandı.
ALMAN YILDIZ FARKI
Antalyaspor ikinci yarıya ise erken gelen golün şokuyla başladı. Henüz 46'ncı dakikada Djedje'nin ortasında Boffin'den dönen topu Henrique tamamladı ve Kayserispor 2-1 öne geçti.
Bu dakikadan sonra Kayserispor'un
artan ataklarında farkın
açılmasını Boffin engelledi. Podolski'nin
oyuna
girmesiyle ise
tablo tersine döndü. 78'inci dakikada oyuna giren Podolski 1 dakika sonra golü attı ama VAR incelemesi sonrası ofsayt kararı çıktı.
84'üncü
dakikada da
yine Podolski'nin
hazırladığı
pozisyonda
Kudriashov'un ortasında
Fredy'nin attığı gol ile Antalyaspor
2-2'lik beraberliği yakaladı
ve deplasmandan
1 puanla dönmeyi başardı.
POLDİ İYİ BAŞLADI
Antalyaspor'un flaş transferi Lukas Podolski, ilk kez Antalyaspor formasını giydi. 78. dakikada Amilton'un yerine oyuna giren Alman futbolcunun 79. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı. Podolski'nin girmesinin ardından Antalyaspor'un hücum gücündeki artış gelecek için umutlandırdı.
Antalyaspor'un 2 golüne imza atan Sinan Gümüş ve Fredy kırmızıbeyazlı forma ile ilk kez golle tanıştı. Son golünü Galatasaray formasıyla 26 Ocak 2019 tarihinde atan Sinan Gümüş, 380 gün sonra Süper Lig'de gol attı.
Geçen sezon devre arası transfer edilen Fredy de başarılı grafiğini bu kez golle süsledi. Sinan Gümüş ile birlikte devre arasında transfer edilen Kudryashov da ikinci golün asistini yaparak dikkat çekti.