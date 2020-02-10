Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Öldük öldük dirildik

Öldük öldük dirildik

Fraport TAV , iki kez geriye düştüğü maçta ’la 2-2 berabere kaldı. Puanını 19’a çıkartan ekibi, 15’inci sıradaki yerini korudu. Akreplerin bir golü de ofsayt gerekçesiyle sayılmadı!

Giriş Tarihi: 10.2.2020 ABONE OL
Öldük öldük dirildik
Süper Lig'de son 2 maçtan 4 puan çıkaran Fraport TAV Antalyaspor, iki kez geriye düştüğü deplasman maçında Hes Kablo Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı. Bu skorla birlikte Antalyaspor 19'a çıkartarak 15'inci sıradaki yerini korudu.

KUDRİASHOV AFFETTİRDİ
Akrepler maça hızlı başladı. 6. dakikada Amilton'un aşırtma vuruşu az farkla auta gitti. Boffin ise 21'inci ve 31'inci dakikalarda ev sahibi takımdan Djedje ve Mensah'ın şutlarında gole izin vermedi. 40'ıncı dakikada Kudriashov'un eline çarpan topta penaltı kararı çıktı. 41'inci dakikada Mensah'ın kullandığı penaltı ile ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. 45'inci dakikada Kudriashov bu kez penaltıyı kazandıran isim oldu. Sinan Gümüş'ün kullandığı atışla maçın skoruna da denge geldi. Karşılaşmanın ilk 45 dakikası da 1-1 berabere tamamlandı.

ALMAN YILDIZ FARKI
Antalyaspor ikinci yarıya ise erken gelen golün şokuyla başladı. Henüz 46'ncı dakikada Djedje'nin ortasında Boffin'den dönen topu Henrique tamamladı ve Kayserispor 2-1 öne geçti. Bu dakikadan sonra Kayserispor'un artan ataklarında farkın açılmasını Boffin engelledi. Podolski'nin oyuna girmesiyle ise tablo tersine döndü. 78'inci dakikada oyuna giren Podolski 1 dakika sonra golü attı ama VAR incelemesi sonrası ofsayt kararı çıktı. 84'üncü dakikada da yine Podolski'nin hazırladığı pozisyonda Kudriashov'un ortasında Fredy'nin attığı gol ile Antalyaspor 2-2'lik beraberliği yakaladı ve deplasmandan 1 puanla dönmeyi başardı.

POLDİ İYİ BAŞLADI
Antalyaspor'un flaş transferi Lukas Podolski, ilk kez Antalyaspor formasını giydi. 78. dakikada Amilton'un yerine oyuna giren Alman futbolcunun 79. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı. Podolski'nin girmesinin ardından Antalyaspor'un hücum gücündeki artış gelecek için umutlandırdı. Antalyaspor'un 2 golüne imza atan Sinan Gümüş ve Fredy kırmızıbeyazlı forma ile ilk kez golle tanıştı. Son golünü Galatasaray formasıyla 26 Ocak 2019 tarihinde atan Sinan Gümüş, 380 gün sonra Süper Lig'de gol attı. Geçen sezon devre arası transfer edilen Fredy de başarılı grafiğini bu kez golle süsledi. Sinan Gümüş ile birlikte devre arasında transfer edilen Kudryashov da ikinci golün asistini yaparak dikkat çekti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Öldük öldük dirildik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN