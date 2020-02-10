Öldük öldük dirildik

POLDİ

Süper Lig'de son 2 maçtan 4 puan çıkaran Fraport TAV Antalyaspor, iki kez geriye düştüğü deplasman maçında Hes Kablo Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı.Boffin ise 21'incive 31'inci dakikalarda ev sahibi takımdanDjedje ve Mensah'ın şutlarında goleizin vermedi. 40'ıncı dakikada Kudriashov'uneline çarpan topta penaltıkararı çıktı.45'inci dakikada Kudriashovbu kez penaltıyı kazandıranisim oldu. Sinan Gümüş'ünkullandığı atışla maçınskoruna da denge geldi.ALMAN YILDIZ FARKIBu dakikadan sonra Kayserispor'unartan ataklarında farkınaçılmasını Boffin engelledi. Podolski'ninoyunagirmesiyle isetablo tersine döndü.84'üncüdakikada dayine Podolski'ninhazırladığıpozisyondaKudriashov'un ortasındaFredy'nin attığı gol ile Antalyaspor2-2'lik beraberliği yakaladıve deplasmandan1 puanla dönmeyi başardı.Antalyaspor'un flaş transferi Lukas Podolski, ilk kez Antalyaspor formasını giydi. 78. dakikada Amilton'un yerine oyuna giren Alman futbolcunun 79. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı. Podolski'nin girmesAntalyaspor'un 2 golüne imza atan Sinan Gümüş ve Fredy kırmızıbeyazlı forma ile ilk kez golle tanıştı.Geçen sezon devre arası transfer edilen Fredy de başarılı grafiğini bu kez golle süsledi.