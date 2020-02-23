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Final gibi maç

Geçen pazartesi kendi evinde ağırladığı Kasımpaşa karşısında 6 puanlık bir maç kazanarak moral bulan FTA , ikinci yarıda düşüşe geçen ’a konuk oluyor

Giriş Tarihi: 23.2.2020 ABONE OL
Final gibi maç
Süper Lig'de 23'üncü haftanın kritik karşılaşmalarından birinde Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Btc Türk Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak. Sergen Yalçın'la yollarını ayırıp, Guilherme ve Adis Jahovic gibi iki önemli kozunu kaybettikten sonra düşüşe geçen ev sahibi Yeni Malatyaspor, tekrar çıkışa geçmek için Antalyaspor maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Cezalı futbolcusu olmayan Malatya ekibinde Eren Tozlu'nun dışında sakat oyuncu da bulunmuyor.

AKREP'TE 4 EKSİK FUTBOLCU VAR
Tamer Tuna'nın göreve gelmesinden sonra lig ve kupada 9 maça çıkan ve ilk oynadığı Göztepe maçından sonra 8 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyerek kupada yarı finale kalan kırmızı- beyazlılarda ise hedef 3 puan. Aldığı sonuçlarla düşme hattından uzaklaşan FTA Antalyaspor deplasman galibiyetlerine bir yenisini daha eklemek için hazırlıklarını tamamladı. Özel bir uçakla Malatya'ya giden Akrep'te sarı kart cezalısı Doğukan Sinik ile sakatlıkları devam eden Nazım Sangare, Yekta Kurtuluş ve sezonu kapatan Bahadır Öztürk forma giyemeyecek.

REKABETTE ANTALYA ÜSTÜN
BTC Türk Yeni Malatyaspor ile F.TAV Antalyaspor, bugün tarihlerinde 6'ncı kez karşı karşıya gelecek. Bundan önce oynanan 5 maçın 3'ünü Antalya ekibi, 1'ini Malatya ekibi kazanırken 1 maç da berabere bitti. Ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan karşılaşmayı Antalyaspor 3-0 kazanmıştı.

JAHOVİC ESKİ TAKIMINA KARŞI
FTA ANTALYASPOR'UN en büyük gol silahı olan Adis Jahovic, bugün eski takımına karşı mücadele edecek. Bu sezon 13 golle krallık yarışında da iddiasını sürdüren Jahovic, 11 kez gol sevinci yaşadığı Malatyaspor'a karşı bu kez gol atmaya çalışacak. Maça yine maske ile çıkacak olan Jahovic, Antalyaspor'da 2 maç oynamış ve 2 gol atmıştı.

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