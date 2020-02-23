Final gibi maç

Süper Lig'de 23'üncü haftanın kritik karşılaşmalarından birinde Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Btc Türk Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak. Sergen Yalçın'la yollarını ayırıp, Guilherme ve Adis Jahovic gibi iki önemli kozunu kaybettikten sonra düşüşe geçen ev sahibi Yeni Malatyaspor,
tekrar çıkışa geçmek için Antalyaspor maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Cezalı futbolcusu olmayan Malatya ekibinde Eren Tozlu'nun dışında sakat oyuncu da bulunmuyor.
AKREP'TE 4 EKSİK FUTBOLCU VAR
Tamer Tuna'nın göreve gelmesinden sonra lig ve kupada 9 maça çıkan ve ilk oynadığı Göztepe maçından sonra 8 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyerek kupada yarı finale kalan kırmızı- beyazlılarda ise hedef 3 puan.
Aldığı sonuçlarla düşme hattından
uzaklaşan FTA Antalyaspor deplasman
galibiyetlerine bir yenisini daha eklemek
için hazırlıklarını tamamladı. Özel
bir uçakla Malatya'ya giden Akrep'te sarı
kart cezalısı Doğukan Sinik ile sakatlıkları
devam eden Nazım Sangare, Yekta
Kurtuluş ve sezonu kapatan Bahadır
Öztürk forma giyemeyecek.
REKABETTE ANTALYA ÜSTÜN
BTC Türk Yeni Malatyaspor ile F.TAV Antalyaspor, bugün tarihlerinde 6'ncı kez karşı karşıya gelecek. Bundan önce oynanan 5 maçın 3'ünü Antalya ekibi, 1'ini Malatya ekibi kazanırken 1 maç da berabere bitti. Ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan karşılaşmayı Antalyaspor 3-0 kazanmıştı.
JAHOVİC ESKİ TAKIMINA KARŞI
FTA ANTALYASPOR'UN en büyük gol silahı olan Adis Jahovic, bugün eski takımına karşı mücadele edecek. Bu sezon 13 golle krallık yarışında da iddiasını sürdüren Jahovic, 11 kez gol sevinci yaşadığı Malatyaspor'a karşı bu kez gol atmaya çalışacak. Maça yine maske ile çıkacak olan Jahovic, Antalyaspor'da 2 maç oynamış ve 2 gol atmıştı.