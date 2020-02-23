Final gibi maç

JAHOVİC

Süper Lig'de 23'üncü haftanın kritik karşılaşmalarından birinde Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Btc Türk Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak.tekrar çıkışa geçmek için Antalyaspor maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Cezalı futbolcusu olmayan Malatya ekibinde Eren Tozlu'nun dışında sakat oyuncu da bulunmuyor.Aldığı sonuçlarla düşme hattındanuzaklaşan FTA Antalyaspor deplasmangalibiyetlerine bir yenisini daha eklemekiçin hazırlıklarını tamamladı. Özelbir uçakla Malatya'ya giden Akrep'te sarıkart cezalısı Doğukan Sinik ile sakatlıklarıdevam eden Nazım Sangare, YektaKurtuluş ve sezonu kapatan BahadırÖztürk forma giyemeyecek.BTC Türk Yeni Malatyaspor ile F.TAV Antalyaspor, bugün tarihlerinde 6'ncı kez karşı karşıya gelecek. Bundan önce oynanan 5 maçın 3'ünü Antalya ekibi, 1'ini Malatya ekibi kazanırken 1 maç da berabere bitti. Ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan karşılaşmayı Antalyaspor 3-0 kazanmıştı.FTA ANTALYASPOR'UN en büyük gol silahı olan Adis Jahovic, bugün eski takımına karşı mücadele edecek. Bu sezon 13 golle krallık yarışında da iddiasını sürdüren Jahovic, 11 kez gol sevinci yaşadığı Malatyaspor'a karşı bu kez gol atmaya çalışacak. Maça yine maske ile çıkacak olan Jahovic, Antalyaspor'da 2 maç oynamış ve 2 gol atmıştı.