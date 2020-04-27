Yarışta biz de varız

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, kulübün Instagram hesabından gerçekleştirilen canlı yayına katılıp soruları cevapladı. Tuna, Süper Lig'in haziran ve temmuz aylarında 35 günlük süreçte bitirileceğini tahmin ettiğini söyledi. Kırmızı beyazlıların teknik patronu Tamer Tuna, mayıs ayının ilk haftası takım olarak çalışmalarına başlayacaklarını tahmin ettiklerini belirtti. Süper Lig'in başlayacağı tarihe ilişkin birçok fikir olduğunu hatırlatan Tuna, fikstürün Sağlık Bilim Kurulu'nun önerilerine göre şekilleneceğini kaydetti. SÜREÇ İYİ YÖNETİLMELİ

Tuna, koronavirüs salgını sürecinin Türkiye'de iyi yönetildiğini dile getirdi. Antalya'nın ve futbolcularının salgından iyi korunduğunu vurguladı. Haziran ve temmuz aylarında 35 günlük bir dilimin olduğunu vurgulayan Tuna, "Bu süreçte ligin bitirilebileceği bir takvim oluşturulabilir. Küme düşme ve şampiyonluk yarışı var. Süreci iyi yönetmek lazım" dedi.

KUPAYI BİZ ALABİLİRİZ

Türkiye Kupası'nda iddialı olduklarını belirten Tamer Tuna, "Türkiye Kupası büyük bir hedef. Göztepe ve Sivasspor maçlarıyla hedefimizi gösterdik. O dönemde ligde pozisyonumuz iyi değildi. Çok süre almayan, dinamik oyuncuları tercih ettik. Hedefe varma düşüncesiyle böyle tercih yaptık. Yarı finaldeki Alanyaspor maçında da bunu düşündük. Takımımızın içinde bulunduğu şartlarda en iyi verimi verecek futbolcuları tercih ettik. Alanya'da da en iyi takımı çıkaracağız. Finale çıkacağımızı da biliyoruz, emin olun. Alanya'da rövanşı aldıktan sonra kupaya uzanacağız. Buna çok inanıyoruz. Bu yıl inşallah kupaya uzanacağız" ifadelerini kullandı.

BABA ÖZTÜRK'ÜN KATKISI

Kırmızı beyazlılarda altyapıyla ilgili önemli atılımların olduğunu vurgulayan Tamer Tuna konuşmasını şöyle sürdürdü: "Çok iyi bir organizasyon içerisindeyiz. Sedat Karabük, altyapının koordinatörü. Tüm oyuncuları takip ettiğimiz bir dönem yaşıyoruz. Ama kısa vadeli olamamalı sürekliliğe ihtiyaç var. Antalyaspor, o kültürü oluşturabilir. Fikret Öztürk'ün çok büyük desteği var. Başkan Ali Şafak Öztürk'ün fedakarlıklarını biliyordum ama bu kadarını tahmin etmemiştim. Kendilerinden çok büyük harcama yapabiliyorlar. 4-5 yıla kadar takımın yarısının altyapılardan oynadığı bir takım oluşturmak istiyoruz."

ALT YAPIDAN A TAKIM

Tuna, kulübün altyapıya büyük yatırım yaptığını, tesisleşmeye önem verdiğini ve bu sayede gelecekte daha fazla altyapıdan gelecek futbolcuya sahip bir Antalyaspor'un olacağını vurguladı. Antalyaspor taraftarının kendilerine büyük güven duyduğunu ifade eden Tuna, şunları söyledi: "Antalyaspor'un geleceğine ilişkin hiç endişe etmesin. Takımları yaşatan, hiç gitmeyecek olan tek unsur taraftardır. Bu konuda bize gösterdikleri enerjinin, katkının çok farkındayız. Maçlarda bize çok güzel duygular yaşatıyorlar. Destekleri bizi motive ediyor. Böyle bir taraftar ile çok büyük mutluluklar yaşamayı istiyorum. Belki maçlar seyircisiz olacak ama o ruhu her zaman hissedeceğiz. Antalyaspor'un şampiyon adayı takımlardan olabileceğini biliyorum. O kapasite var. Şampiyonluk yarışına, kupayı yarışına girebilecek seviyemiz var."



İYİ TRANSFERLER YAPTIK

DEVRE arasında göreve geldiğini ve yönetimle fikir birliğine ulaşarak çalışmalara başladıklarını söyleyen Tamer Tuna, "O dönemi iyi yönettik, transferler ilk haftaya yetişemese de nokta transferler yaptık. Kulüpte profesyonel bir ekiple çalışıyorum. Bunun temel kaynağı yönetimdir. Kurumsallığı iyi bilen bir başkanımız var. Bu sayede şu anki bulunduğumuz noktaya geldik. Kaldığımız yerdeki performansımızla 10 maçlık süreyi de atlatabiliriz" diye konuştu.