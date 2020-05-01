Kask ihmali can aldı

ANTALYA'NIN Serik, Alanya ve Manavgat ilçelerinde meydana gelen kazalar can aldı. Yapılan uyarılara ve başlatılan 'Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var' kampanyasına karşın hala kask ihmalinin sürmesi dikkat çekti. Serik ilçesinde, motosikletiyle kamyona çarpan Abdil Arslan (49), olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza, Serik- Manavgat Karayolu'nun Belkıs Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Abdil Arslan, 07 YAD 17 plakalı motosikletiyle, İlyas Sert'in kullandığı 07 UB 134 plakalı kamyona arkadan çarptı.

YİNE KASK İHMALİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, başında kask olmayan Abdil Arslan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kamyon sürücüsü İlyas Sert, polis tarafından gözaltına alındı. Diğer motosiklet kazası ise Alanya'da yaşandı. Kestel Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi'nde meydana gelen kazada Ümit Y. (31) idaresindeki 07 NDP 79 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen Hasan K.'nin (28) kullandığı 07 MN 164 plakalı motosikletle çarpıştı.

YOLA SAVRULDU

Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Hasan K. yaralandı. Sağlık ekipleri yaralı genç ambulansla ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Hasan K.'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Manavgat ilçesinde ise Nedim E.'nin kullandığı 07 LY 943 plakalı otomobile, Barış Can B.'nin kullandığı 07 LGM 69 plakalı ticari aracı çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Zeliha E., başından yaralandı. Zeliha Erdem, 112 acil sağlık ekibinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.