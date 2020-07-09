Sinan’da öncelik Antalyaspor’un

Devre arasında kiralık olarak Genoa'dan Antalyaspor'a katılan Sinan Gümüş, gösterdiği başarılı performansla göz dolduruyor. Fenerbahçe'nin de istediği Sinan Gümüş için şu anda pazarlık yapmak istemeyen Genoa, sezon sonunda önceliği Antalyaspor'a vereceğini açıkladı. Genoa, Antalyaspor'la yaptığı pazarlıkları sonuçlandıramaması halinde diğer teklifleri değerlendireceğini duyurdu. Antalyaspor, İtalya'da sezon biter bitmez Genoa'yla pazarlıklara başlayacak.Antalyaspor'da sezon başı İspanya'nın Las Palmas takımına kiralanan Armel Drole, kırımızı beyazlılara geri dönüyor. İspanyol ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Fildişi Sahilli futbolcunun kiralık sözleşmesinin tamamlandığı duyuruldu. Genç futbolcunun önemli sakatlık geçirdiğini ve fazla şans bulamadığına değinilen açıklamada siyahi futbolcunun 210 dakika sahada kaldığını vurguladı.Antalyaspor'un da talip olduğu Fenerbahçeli Alper Potuk için Göztepe'nin transfere daha yakın olduğu iddia edildi. Yeni Asır'da çıkan habere göre; Fenerbahçe ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcunun Göztepe'nin teklifine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Süper Lig'den Antalyaspor ve Kasımpaşa'nın da talip olduğu yıldız için Göztepe'nin bir adım daha öne çıktığı öğrenildi.