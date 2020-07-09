Yörük kültürü Manavgat’ta yaşayacak

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesi Evrenseki mahallesindeki Büyükşehir Belediyesi Özel Yörük Müzesi normalleşme süreci çerçevesinde yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Yörük kültürünü yansıtan eserlerin sergilendiği, yaklaşık 4 bin metrekare üzerine kurulu Evrenseki Özel Yörük Müzesi'nde 2 kapalı sergi galerisi, açık hava sergi alanı, 3 Yörük çadırı, 1 eser deposu, 1 konferans salonu bulunuyor.
BÜYÜK İLGİ ÇEKİYOR
Manavgat'ın ve Yörük kültürünün tanıtılmasına önemli katkı sağlayan, içerisinde bine yakın Yörük kültürünü yansıtan eserin sergilendiği müze hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini topluyor.