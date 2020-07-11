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7 aydır yenilmiyorlar

’un bu sezonki kadrosu kulüp tarihine geçen 11 maçlık yenilmezlik rekoru sonrası 2020’de yenilgi yüzü görmeyerek başka bir rekora daha imza attı

Giriş Tarihi: 11.7.2020 ABONE OL
7 aydır yenilmiyorlar
FRAPORT TAV Antalyaspor, Süper Lig'de ilk yarıyı kötü geçirmesine rağmen ligin ikinci yarısında oynadığı futbol ve aldığı puanlarla kulüp tarihindeki rekorları kırmaya devam ediyor. FTA Antalyaspor, Gaziantep FK deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerek 2006-2007 sezonundaki 10 maçlık yenilmezlik rekorunu kırarak, 11 maça taşımıştı. Kulüp tarihinin bu rekoru, Medipol Başakşehir maçında tribünlere bütün futbolcuların ve Teknik Direktör Tamer Tuna'nın fotoğrafının bulunduğu dev bir pankartla kutlanmıştı. 2020 IYI GELDI
FTA Antalyaspor, berabere tamamlanan Trabzonspor maçı ile yeni bir rekoru daha tarihe gömdü. Bu sezon Süper Lig'de 24. sezonunu geçiren kırmızı beyazlılar, daha önce 2009-2010 sezonunda 6 maç üst üste deplasmanda mağlup olmamış, bu seri kulüp tarihine geçmişti. Antalyaspor'un bu sezonki kadrosu 7 maçtır üst üste deplasmanda mağlup olmayarak yeni bir rekor daha kırdı. En son 28 Aralık 2019'da deplasmanda Galatasaray'a yenilen Akrepler, sırasıyla Denizlispor (G), Kayserispor (B), EY Malatyaspor (G), Gençlerbirliği (B), Beşiktaş (G), Gaziantep FK (B) ve Trabzonspor (B) maçlarında ve anı zamanda 2020'de deplasmanda mağlubiyet yaşamadı.

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7 aydır yenilmiyorlar
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