Tek hedef prestıj

Süper Lig'de sezonun 33'üncü hafta karılaşmasında Fraport TAV Antalyaspor, bugün MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Matematiksel olarak ligde kalmayı garantiledikten sonra hiçbir hedefi kalmayan kırmızı beyazlılar bugün prestij için sahaya çıkacak. Ligi ilk 8 içinde bitirebilmenin yanı sıra kulüp tarihinde 7 maçtır üst üste deplasmanda yenilmeme rekorunu 1 adım daha ileri taşımak isteyen Antalyaspor, eksiklerine rağmen galibiyet için yola çıktıAkrep'te 4 maç ceza alan Hakan Özmert bugünkü maçta da forma giyemeyecek ve cezasını bu maçla tamamlamış olacak. Sakatlıkları devam eden Lukas Podolski, Ondrej Celustka, Harun Alpsoy ve Bahadır Öztürk de kafilede yer almayacak. Sakatlıkları geçen ve takımla birlikte çalışmalara devam eden Sinan Gümüş, Delvin N'Dinga, Fredy Ribeiro ve Ersan Gülüm ile ilgili kararı Teknik Direktör Tamer Tuna verecek.Ev sahibi Ankaragücü ise düşme ateşini en yakından hisseden takım. Kalan iki maçı da kazanıp rakiplerinin kaybetmesini beklemekten başka çaresi olmayan Başkent ekibinde sakat futbolcu bulunmuyor. Sarı kart cezalısı Dever Orgill bu maçta forma giyemeyecek. Sarı lacivertlilerde ayrıca sözleşmesi feshedilen Gerson Rodrigues de kadroda olmayacak. Ankaragücü bu maçı kaybederse resmen küme düşmüş olacak.