Mutlu bitirdik

Süper Lige bu sezon kötü bir başlangıç yapan ve ilk yarıyı 16'ncı sırada 14 puanla kapatıp ikinci yarıya muhteşem başlayan Antalyaspor sezonu mutlu tamamladı. Sezonun ilk yarısında sadece 3 galibiyet 5 beraberlik alan kırmızı beyazlılar ikinci yarı rekorlar kırarak 8 galibiyet 7 beraberlik alarak ligi 45 puanla tamamladı.

BAŞKAN TAKIMI ÖDÜLLENDİRDİ

Süper Lig'de 11 maç üst üste mağlup olmayan ve deplasmanda da üst üste 8 karşılaşmada yenilmeyip kulüp rekoru kıran Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray'ı konuk ettikleri ve 2-2 berabere biten 34 haftalık sezonun son mücadelesi sonrası, kulüp yönetimi tarafından ödüllendirildi. Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalya Stadı'nda oynanan Galatasaray karşılaşmasından sonra soyunma odasında, kulüp tarihine geçen teknik ekip ve futbolculara, isimlerine özel yaptırılan ödülleri dağıttı.

TUNA'DAN ERKEN HAZIRLIK SINYALI

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Galatasaray'ı konuk ettikleri ve 2-2 berabere kaldıkları Süper Lig'in 34. ve son haftasının açılış maçının ardından değerlendirmede bulundu. İlk yarı oyun üstünlüğünün aksine ikinci yarı ikinci bölgede oyundan düşüşle rakip karşısında yenik duruma geldiklerini anlatan Tuna, uzatma dakikalarında kazandıkları golle sahadan beraberlikle ayrıldıklarını hatırlattı. Tuna, Fraport TAV Antalyaspor'un ligin ikinci yarısında çıkışa geçtiğini, salgın nedeniyle lige verilen arayı da iyi değerlendirdiğini aktardı. DAHA İYİ BİR TAKIM

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ile tüm yönetime ve taraftara desteklerinden dolayı teşekkür eden Tuna, "Antayaspor takımıyla gurur duyuyorum. Puan kazanımları aile, takım oluşumuzdan kaynaklanıyor. Bazı sonlar birçok şeyin başlangıcıdır. Sezonu 45 puanla bitirdik. Gelecek sezon düşme hattının çok uzağında, ligde hedefi olan, seyir zevki yüksek bir Antalyaspor izlettirmek istiyoruz" dedi.

Mevlüthan tarihe geçti

ANTALYASPOR'UN

Galatasaray ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın 82. dakikasında Fredy'nin yerine oyuna giren Mevlüthan Ekelik, Süper Lig tarihine geçen listede kendisine yer buldu. 16 Aralık 2004 doğumlu genç futbolcu, 15 yaş 7 ay ve 8 günlük olarak olarak çıktığı karşılaşma sonrası Süper Lig tarihinde forma şansı bulan en genç 4. futbolcu olarak tarihe geçti. Süper Lig tarihinin en genç futbolcusuna da Antalyaspor sahip durumda. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Teknik Direktör Bülent Korkmaz tarafından sahaya sürülen Fehmi Koç, Süper Lig tarihinde forma giyen en genç futbolcu konumunda. 15 yaş 3 ay 25 günlük olarak sahaya çıkan Fehmi Koç'u, Kayserispor'dan Emre Demir (15 yaş 4 ay 4 gün) takip ediyor