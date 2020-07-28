Güçlü başlayacağız

Devre arasında Antalyaspor'a transfer olan ve gösterdiği performansla dikkat çeken Lukas Podolski, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Alman yıldız, yeni sezona takımda kalacağının ilk sinyalini de vermiş oldu.

ŞEHİR OLARAK ÇOK İNANDIK

Podolski, "Değerli Antalyaspor Ailesi, buraya geldiğimde çok zor bir durumdaydık. Küme düşme tehlikesi ile karşı karşıyaydık. Çok iyi bir ikinci devre geçirdik. Birlik olduk. Yılmadık, çok çalıştık. Taraftarımızın gücünü her zaman yanımızda hissettik. Savaştık ve üst üste çok iyi sonuçlar aldık. Burada başkanımızın, yönetimimizin ve teknik heyetimizin destekleri için onlara teşekkür ediyorum. Belki de kimsenin bizlere inanmadığı bir anda bir şehir olarak bütünleştik. Bu şehir, Antalya şehri çok farklı bir şehir. Şimdi bir aramız var ve bir hava alacağız. Böylece yeni sezona güçlü bir şekilde ve enerjiyle başlayacağız. Antalya'ya geldiğim için ve Antalyaspor'a faydam olduğu için çok mutluyum" dedi.