Akrep’te en başarılı 4. sezon

019-2020 sezonunun sona ermesiyle birlikte FTA Antalyaspor da Süper Lig tarihindeki 23. sezonunu tamamladı. 34 haftada 45 puan toplayan kırmızı beyazlılar, 1995-1996, 1996-1997 ve 2015-2016 sezonlarıyla birlikte bu alanda en başarılı 4. sezonunu yaşadı.FTA Antalyaspor, 1998-1999 ve 2009-2010 sezonlarında 49, 2012-2013 sezonunda da 47 puan toplayarak bu sezonki puan toplamını geride bıraktı. EN KÖTÜSÜ 2013-2014Bugüne kadar ligde 6 kez son 3 sırada kalarak bir alt ligin yolunu tutan Antalyaspor, en başarısız dönemini 2013-2014 sezonunda 34 haftada sadece 31 puan toplayabildi.Akrep, galibiyete iki puan verildiği dönemde 4 sezon Süper Lig'de mücadele ederken, bunların 3'ünde 31 puanın altında kaldı. Galibiyetler 3 puanla hesaplandığı zaman bu sezonlarda en az 32 puan barajını geçmiş oldu. KEYFİNİ ÇIKARIYORFTA Antalyaspor'un bu sezon elde ettiği başarının keyfini en çok Başkan Ali Şafak Öztürk çıkarıyor.