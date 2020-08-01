Akrep’te en başarılı 4. sezon

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019-2020 sezonunun sona ermesiyle birlikte FTA Antalyaspor da Süper Lig tarihindeki 23. sezonunu tamamladı. 34 haftada 45 puan toplayan kırmızı beyazlılar, 1995-1996, 1996-1997 ve 2015-2016 sezonlarıyla birlikte bu alanda en başarılı 4. sezonunu yaşadı. Akrep, en başarılı sezonunu ise 2016-2017 sezonunda yine Ali Şafak Öztürk'ün başkanlık döneminde 58 puan toplayarak yaşamıştı.
FTA Antalyaspor, 1998-1999 ve 2009-2010 sezonlarında 49, 2012-2013 sezonunda da 47 puan toplayarak bu sezonki puan toplamını geride bıraktı. EN KÖTÜSÜ 2013-2014
Bugüne kadar ligde 6 kez son 3 sırada kalarak bir alt ligin yolunu tutan Antalyaspor, en başarısız dönemini 2013-2014 sezonunda 34 haftada sadece 31 puan toplayabildi. Kırmızı beyazlılar, Süper Lig'de bir sezonda en az puan topladığı dönem olarak dikkat çekti.
Akrep, galibiyete iki puan verildiği dönemde 4 sezon Süper Lig'de mücadele ederken, bunların 3'ünde 31 puanın altında kaldı. Galibiyetler 3 puanla hesaplandığı zaman bu sezonlarda en az 32 puan barajını geçmiş oldu. KEYFİNİ ÇIKARIYOR
FTA Antalyaspor'un bu sezon elde ettiği başarının keyfini en çok Başkan Ali Şafak Öztürk çıkarıyor. Ailesine ait Regnum Carya Otel'in plajındaki kendisine özel hamakta deniz keyfi yaparak başarıyı kutlayan Öztürk'ün yeni sezon için sürprizler yapacağı belirtiliyor.