İlk ayrılık Celustka

Fraport TAV Antalyaspor ile sözleşmesi sona eren ve sözleşme yenilenmesi beklenmeyen Ondrej Celustka için Çekya kulübü devreye girdi. Antalyaspor ile sözleşmesini tamamlayan Ondrej Celustka, ülkesine geri döndü. Çek futbolcu, Sparta Prag ile resmi sözleşmeye imzasını attı. 31 yaşındaki futbolcu, 3 yıl boyunca Prag temsilcisinin formasını giyecek. 5 sezon boyunca, Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen Celustka, 142 maçta 11 bin 764 dakika performans sergiledi.

VEDA MESAJI YAYINLADI

Antalyaspor ile yollarını ayıran Celustka, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı. Deneyimli futbolcu mesajında, "Antalyaspor'da muhteşem 5 yıl. Antalyaspor'da geçirmiş olduğum sürede ben ve ailem çok kıymetli anılar biriktirdik. Sizlerde iyi ve kötü günlerde başarı için hep beraber tek yürek olduk. Kulübümü, takım arkadaşlarımı, taraftarımızı, güzel Antalya şehrini ve birçok güzel insanı daima hatırlayacağım" dedi.