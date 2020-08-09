Akrep kaldığı yerden

Antalyaspor, 2020-2021 sezonunun çalışmalarına kaldığı yerden başladı. Perşembe günü toplanan kırmızı beyazlılar iki gün süren sağlık kontrollerinin ardından Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde önceki akşam ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Sözleşmesi devam eden futbolcuların tam tekmil katıldığı çalışmada Teknik Direktör Tamer Tuna'da futbolculara eşlik ederek düz koşu yaptı. Günden çift antrenmanla sezona hazırlanacak Akrep, yarın Afyon Karahisar'da ilk kamp dönemine girecek. BABA ÖZTÜRKYAKIN TAKTİPTEAntalyaspor'un ilk çalışmasını Başkan Ali Şafak Öztürk'ün babası Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk yakından takip etti. Teknik Direktör Tamer Tuna'dan bilgiler alan baba Öztürk, bu sezon da takımla yakından ilgileneceğinin ilk sinyalini vermiş oldu. YÖNETIMDEN VALIYAZICI'YA ZİYARETVali Ersin Yazıcı, Antalyaspor Başkanı Şafak Öztürk, Başkan Yardımcısı Emin Hesapçıoğlu, Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk ve Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz'ı makamında kabul edip Antalyaspor'a yeni sezonda başarılar diledi. Antalyaspor heyeti Vali Yazıcı'ya adının yazılı olduğu kırmızı beyazlı forma hediye etti.