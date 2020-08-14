Podolski: 1 yıl daha Antalyaspor’dayım

Fraport TAV Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski, Almanya'nın Köln kentinde ortağı olduğu dönercide açıklamalarda bulundu. Kendisini yeni sezona hazırladığını ve formda tutmaya çalıştığını anlatan Alman yıldız, "Ben Türkiye'de kendimi ailemle çok huzurlu hissediyorum." diye konuştu.Tecrübeli futbolcu, takım arkadaşları ve teknik direktör Tamer Tuna ile ilişkilerini değerlendirdi. Podolski, "Ben Almanya, İngiltere, Japonya ve Türkiye'de her yerde futbol oynadım, uyum sağlıyorum. İnsanların karakteri bana uyuyor. Antalya'da çok tatil yaptım." dedi.Geldiğinde takımın 17'nci sırada olduğunu hatırlatan Podolski, "" şeklinde konuştu. Kendi performansından memnun olduğunu söyleyen Lukas Podolski, oynadığı 11 maçta 2 gol, 3 asistin iyi olduğunu söyledi.KORONAVIRÜS sürecinde yaşadıklarını anlatan deneyimli oyuncu, Antalya'nın ve kulübünün çok iyi sınav verdiğini vurguladı. Podolski, "Türkiye genelinde olduğu gibi Antalyaspor da pandemi sürecinde elinden geleni yaptı. Görüldüğü gibi takımımızda Kovid- 19 'a yakalanan hiç olmadı. Takımımız, otelimiz ve çalışanlarında hiçbir korona vakasına rastlanmadı.Antalya koronadan korunmada genel olarak çok iyi bir sınav verdi" diye konuştu.