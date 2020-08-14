Podolski: 1 yıl daha Antalyaspor’dayım

Fraport TAV Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski, Almanya'nın Köln kentinde ortağı olduğu dönercide açıklamalarda bulundu. Kendisini yeni sezona hazırladığını ve formda tutmaya çalıştığını anlatan Alman yıldız, "Ben Türkiye'de kendimi ailemle çok huzurlu hissediyorum. Antalya'da da kendimi çok iyi hissediyorum. Şu an için 1 yıllık daha sözleşmem var Antalyaspor'la. Ama benim kafam, vücudum, ayaklarım futbola devam edebilir. Bakalım neler olacak, önümde daha 1 yılım var. Belki 1 yıl daha sözleşmem uzayabilir. Belki devam ederim
" diye konuştu.
TAKIMIN UYUMU ÇOK İYİ
Tecrübeli futbolcu, takım arkadaşları ve teknik direktör Tamer Tuna ile ilişkilerini değerlendirdi. Podolski, "Ben Almanya, İngiltere, Japonya ve Türkiye'de her yerde futbol oynadım, uyum sağlıyorum. İnsanların karakteri bana uyuyor. Antalya'da çok tatil yaptım. Takım çok iyi, uyumumuz çok iyi. Antrenörümüzle çok iyi anlaşıyoruz, çok muhabbet ediyoruz. Onun için bu kadar başarılı olduğumuzu düşünüyorum
" dedi.
TEHLİKEDEN ÇEKİP ÇIKARDIK
Geldiğinde takımın 17'nci sırada olduğunu hatırlatan Podolski, "Düşme tehlikesi olan bir takıma gelme kararı vermek kolay değil. İyi transferler yaptık, takım birbiriyle uyum içinde gelişti. Bende tecrübelerimi takıma kattım. Daha önce 17. sırada iken hep birlikte kendimizi o durumdan çekip kurtardık
" şeklinde konuştu. Kendi performansından memnun olduğunu söyleyen Lukas Podolski, oynadığı 11 maçta 2 gol, 3 asistin iyi olduğunu söyledi.
ALMAN YILDIZDAN SAĞLIK ÖVGÜSÜ
KORONAVIRÜS sürecinde yaşadıklarını anlatan deneyimli oyuncu, Antalya'nın ve kulübünün çok iyi sınav verdiğini vurguladı. Podolski, "Türkiye genelinde olduğu gibi Antalyaspor da pandemi sürecinde elinden geleni yaptı. Görüldüğü gibi takımımızda Kovid- 19 'a yakalanan hiç olmadı. Takımımız, otelimiz ve çalışanlarında hiçbir korona vakasına rastlanmadı. Kulübümüz ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğü işini güzel yaptı.
Antalya koronadan korunmada genel olarak çok iyi bir sınav verdi" diye konuştu.