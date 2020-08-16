Gelecek parlak

Süper Lig'de genç oyunculara en çok şans veren takımların başında gelen Fraport TAV Antalyaspor'da gençleşme atağı sürüyor. Yeni sezon öncesi sözleşmesi biten 8 futbolcu ile yollar ayrılırken, bu isimlerin yaş ortalamasının 32 olması dikkat çekti. Süper Lig'de genç oyunculara en çok ilk 11'de şans veren takımların başında gelen FTA Antalyaspor'da giden oyuncularla yaş ortalaması daha da düştü.

LİSTE BAŞI DOĞUKAN SİNİK

Takıma katılan 3 isimden ise sadece Orgill 30 yaş sınırında olurken, Serdar Gürler 28, Gökdeniz Bayrakdar ise 18 yaşında. Antalyaspor'da gençleşme operasyonu da meyvesini verdi. Süper Lig'de forma giyen 23 yaş altı en değerli 25 futbolcu arasında Antalyaspor'dan 5 futbolcu birden yer aldı. Antalyaspor bu sayı ile bu alanda Türkiye'de ilk sırada yer aldı. Antalyaspor'da listede ilk sırada Doğukan Sinik var. Genç yıl 2 milyon Euro ile Türkiye genelinde de 9'uncu sırada yer aldı. Doğukan Sinik, 21'i Süper Lig olmak üzere 25 maçta forma giydi, bu maçlarda 1 gol ve 3 asistle takıma katkı sağladı.

UFUK AKYOL DEĞERLENDİ

Özellikle geçen sezonun sonunda Karagümrük'ten 470 bin euroya alınan Ufuk Akyol'un bir yılda değerindeki artış dikkat çekti. Ufuk Akyol, 1 yılda değerini 1.4 milyon euroya taşıdı ve Türkiye'nin 23 yaş altında en değerli 11'İnci oyuncusu oldu. Ufuk Akyol geçen sezon 28'i Süper Lig, 5'i Türkiye Kupası olmak üzere 33 maçta forma giydi ve 3 gol attı. Listede Paul Mukairu 550 bin Euro ile 20'nci, Jean Armel Drole ile Bünyamin Balcı da 500'er bin Euro ile 22 ve 23'üncü sırada yer aldı. Geçen sezon Mukairu 24'ü Süper Lig olmak üzere 31 maçta 4 gol ve 2 asiste imza attı. Bünyamin Balcı ise 16 Süper Lig ve 7 kupa maçında forma giydi.



Gökdeniz 5 yıllık imzayı attı

ANTALYASPOR, transfer çalışmalarına devam ediyor. Dever Orgill'i kadrosuna dahil eden Serdar Gürler'le anlaşan kırmızı beyazlılar son olarak Gökdeniz Bayrakdar ile sözleşme imzaladı. Kırmızı beyazlı kulüp, geçen sezon Kocaelispor'da forma giyen 18 yaşındaki futbolcunun transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda, sözleşmenin 5 yıllık olduğu açıklandı.

Kamp devam ediyor

FRAPORT TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdürüyor. Kocatepe Spor Kompleksi'ndeki antrenman, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, denge, kuvvet ve koordinasyon ağırlıklı çalışmalar yapıldı.