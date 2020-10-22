Akrep’te ses var görüntü yok

Fraport TAV Antalyaspor'un 1-1 eşitlikle sonuçlanan Gaziantep FK karşısında 5 hafta sonunda en fazla şut çektiği mücadeleyi oynadığı belirlendi. Kırmızı beyazlılar, bu maçta 13 şut çekme başarısı elde ettiği ortaya çıktı. Akrep, ligde oynadığı 5 maç sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 8 puan toplayarak 5'inci haftayı 4'üncü sırada tamamladı. Antalyaspor oynadığı 5 maçta rakiplerine 5 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü. Antalyaspor, Gaziantep FK maçında ligde oynadığı önceki 4 karşılaşmaya oranla en fazla şut çektiği maçı oynadı.Antalyaspor, ligde daha önce oynadığı Gençlerbirliği maçında 9 şut çekerken, 5'i kaleyi buldu. Beşiktaş maçında ise 8 şut denemesi yapan kırmızı beyazlılar, 4'ünde çerçeveyi bulabildi. Antalyaspor, Denizlispor ile iç sahada oynadığı maçta 10 şut denemesinde 5'inde kaleyi buldu. Ligin 4'üncü haftasında depaslmanda oynadığı BTC Türk Yeni Malatya maçında ise en az kaleyi bulduğu maçı tamamladı. Kırmızı beyazlılar bu maçta 7 kez şut çekerken, sadece 1 kez kaleyi bulabildi.Antalya'da protokol tribününde terör estiren ve ağza alınmayacak hakaretler yapan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, TFF tarafından PFDK'ya sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Sumudica'nın cezaya uyulmaması ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle sevk edilmesi şaşırttı. Gaziantep FK'de ayrıca antrenör Şener Gençtürk ve yardımcı antrenör Erdal Güneş de PFDK'ye gönderildi. FTA Antalyaspor oyuncusu Sidney Sam de aynı gerekçeyle kurula sevk edilen isim oldu. Saha olayları ve talimatlara aykırı hareketler nedeniyle, Basın Sözcüsü Murat Süğlün sportmenliğe aykırı açıklamaları, Genel Menajer Servet Çavuşoğlu ve oyuncu Ersan Adem Gülüm de talimatlara aykırı hareketleri gerekçesiyle kurula sevk edilen diğer isimler oldu.FTA Antalyaspor'da, bugüne kadar kaydedilen 5 golü de farklı isimler attı. Ligin ilk haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen kırmızı- beyazlıların golleri Bünyamin Balcı ve Hakan Özmert'ten geldi. Beşiktaş karşısında deplasmanda beraberliği getiren golü ise Gökdeniz Bayrakdar kaydetti. Akrep'in 1-0 galip geldiği Denizlispor karşılaşmasında tek golü Veysel Sarı atarken, Gaziantep FK mücadelesindeki beraberlik sayısını da Sidney Sam kaydetti.ANTALYASPOR, ligde en son oynadığı Gaziantep FK maçında, toplam 13 şut çekme başarısı yakaladı. Bu şutlardan 10'u isabetsiz, 3'ü kaleyi bulurken, sadece birinde gol atma becerisi gösterebildi.