Kanadı kırık akrep

Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda Galatasaray ile golsüz berabere kalan FTA Antalyaspor, bugün Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Sahasında oynadığı maçlarda topladığı puanlarla dikkat çeken FTA Antalyaspor, 15 haftada 8 kez iç sahada oynadı ve bu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 de yenilgi alarak 13 puan topladı. Akrep'in hedefi bugün Fatih Karagümrük'ü yenip iç saha başarısına bir yenisini eklemek ve son maçında iç sahada farklı mağlup olduğu Hatayspor karşılaşmasını unutturmak.Akrep, bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta ise henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. Kırmızı beyazlılar, ligin 17'nci haftasında sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük ile birlikte deplasmanda galibiyeti olmayan iki takımdan biri. Antalyaspor, bu sezon deplasmanlarda 5 beraberlik ve 3 yenilgi alarak sadece 3 puan toplayabildi.FTA Antalyaspor'da maçı öncesi 7 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Ufuk Akyol, Drole, Ali Eren İyican, Jahovic, Sidney Sam, Bahadır Öztürk ve Serdar Gürler'in sakatlıklarından dolayı zorlu maçta forma giymesi beklenmiyor. Kırmızı beyazlılarda Galatasaray ile deplasmanda oynanan maçta sarı kart gören Fredy ise cezasından dolayı takımını yalnız bırakacak.Eren Albayrak, Orgill ve Gökdeniz Bayrakdar, Fatih Karagümrük maçında oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde, bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.FT Antalyaspor ile Fatih Karagümrük, bundan önce tarihlerinde 13 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalardan 8'ini Antalyaspor, 3'ünü Karagümrük kazanırken, 2 karşılaşma ise berabere bitti. İki takım Süper Lig'de 1983-1984 yılında karşı karşıya geldi. İstanbul'daki maçı 2-1 kaybeden Antalyaspor sahasındaki karşılaşmayı 2-0 kazandı.Fatih Karagümrük, sezonun ilk iç saha mağlubiyetini ge- çen hafta aldı ve konuk ettikleri Trabzonspor'a 2- 1 kaybettiler. Süper Lig'de sezonun en fazla gol atan takımlarından biri olan Karagümrük, son 5 Süper Lig maçında da gol bulmayı başardı. Bugün oynanacak maçta kart cezalısı olan Sabo takımdaki yerini alamayacak. Fatih Karagümrük, ligde 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 21 puanla 8. sırada yer alıyor.