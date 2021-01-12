Kupada tur günü

Süper Lig'de son 2 maçını kazanarak moral bulan FTA Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda bugün saat 15.45'te Bursaspor'a konuk oluyor. Hakem Yasin Kol'un yöneteceği maç Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda oynanacak. Kırmızı beyazlılar, maçı kazanarak çeyrek finale kalmak istiyor. Akrep ile TFF 1. Lig ekibi Bursaspor bugün 54'üncü kez karşılaşacak. İki takım kupada ise 4'üncü kez birbirleriyle oynayacak. FTA Antalyaspor'da, Serdar, Drole, Ufuk, Bahadır, Podolski ve Veysel, sakatlıklarından dolayı maçta forma giyemeyecek.Kırmızı beyazlılar ile yeşil beyazlılar, daha önce Türkiye Kupası'nda 3, TFF 1. Lig'de 4, Süper Lig'de de 46 olmak üzere toplam 53 kez birbirlerine rakip oldu. FTA Antalyaspor bu maçlarda 16 galibiyet, 13 beraberlik ve 24 yenilgi aldı. Antalyaspor, Bursa'da oynanan maçlarda 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Takımların gol averajlarına bakıldığında 33-21 ile Bursaspor'un üstünlüğü bulunuyor.FTA Antalyaspor ile Bursaspor, bugün oynanacak maçla beraber Türkiye Kupası'nda birbirlerine 4'üncü kez rakip olacak. Türkiye Kupası'nda ilk kez 1984 yılında karşılaşan takımların ilk maçı 1-1 sona ererken, ikinci maçtan 1-0 galip ayrılan Bursaspor tur atlayan taraf oldu. Antalyaspor ile Bursaspor, Türkiye Kupası'nda en son 2000 yılında yarı final maçında karşılaştı. Temsilcimiz bu mücadeleyi 2-0 kazanarak finalde Galatasaray'ın rakibi olmuştu.İki takım arasında en farklı skorları, 2000-2001 ve 2017- 2018 sezonunda Bursa'da oynanan maçlarda 4-0'lık sonuç ile Bursaspor elde etti. En çok golün atıldığı maçlar ise 1995-1996 sezonunda Bursa'da oynanan ve 1999-2000 sezonunda Antalya'da oynanan 4-2'lik maçlar olarak kayıtlara geçti. 6 golün atıldığı iki maçın birini Antalyaspor, diğerini Bursaspor kazandı.İki takım arasında en çok alınan skor ise 13 maç ile 2-1'lik skor olarak istatistiklere yansıdı. İki takım arasında 10 maç 1-0, 6 maç 1- 1, 5 maç 3-2, 4'er maç 0-0 ve 2-0, 3 maç 2-2, 2'şer maç 3-0, 4-0 ve 4-2, 1'er maç 3-1 ve 4-1 sona erdi.F TA Antalyaspor'un genç futbolcusu Doğukan Sinik, göstereceği performansla Avrupa'da ve milli takımda forma giymeyi hedeflediğini söyledi. Altyapısından yetiştiği Antalyaspor'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki Doğukan Sinik, teknik direktör Ersun Yanal'ın en fazla üzerinde durduğu oyuncular arasında yer alıyor.Taraftarların da beklentisinin yüksek olduğu isimler arasında olan Doğukan, Ersun Yanal'ın gelmesiyle daha planlı ve sahada ne yaptığını bilerek hareket ettiklerini belirtti. Yanal'ın disipline çok önem verdiğini aktaran Sinik, uzun vadede güzel sonuçlar alacaklarına inandığını dile getirdi. Kaliteli ve birbirini tanıyan bir takıma sahip olduklarını anlatan genç oyuncu, "Bu yıl yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışacağız. İyi bir teknik heyetimiz, futbolcu kadromuz ve yönetimimiz var. Orta sıralardan üst sıralara tırmanan bir takım olmak istiyoruz ancak bu 1-2 haftada olacak bir durum değil. Uzun vadede başarı gelecektir" dedi.Doğukan Sinik, sezona güzel başladığını ancak bir sakatlık yaşadığını belirterek, "Ayak bileğimde kırık oluştu. Tedavim tamamlandı, ardından koronavirüse yakalandım. Benim için iki aylık zorlu bir süreç oldu. Yavaş yavaş adapte oluyorum, hazır duruma geliyorum. Takımımın verdiği mücadeleye eşlik etmeye başladım. Bu yılın en büyük avantajlarından birisi Podolski ve Nuri Şahin gibi önemli isimlerle birlikte oynamak. Karakterli ve tecrübeli oyuncular. Her genç futbolcuya artı değer kattılar. Onlardan öğrenecek çok şeyimiz var. Bizim için büyük bir şans. Yaşantılarını, sahadaki performanslarını örnek alıyoruz" diye konuştu.Hayatında uzun vadeli plan yapmadığını aktaran genç oyuncu, "Amacım Antalyaspor'da başarılı olmak, takımıma katkıda bulunmak. İlerleyen yıllarda Avrupa'da oynamak ve milli takım forması giymek istiyorum" ifadelerini kullandı.