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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı 'nun göreve başlama törenine katılacak.

Giriş Tarihi: 8.1.2019 17:24 Güncelleme Tarihi: 8.1.2019 17:27
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Venezuela'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun göreve başlama törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Oktay yarın Venezuela'ya gidecek.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak Venezuella Cumhurbaşkanı seçilen Nicolas Maduro'nun perşembe günü düzenlenecek göreve başlama ve yemin törenine iştirak edecek.

Ziyaret kapsamında, Türkiye ve Venezuela ilişkilerinin bütün yönleriyle ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Oktay, ayrıca Venezuela'nın ve törenlere katılan ülkelerin liderleri ve muhataplarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Venezuela'ya gidecek
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