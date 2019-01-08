Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Amerika Haberleri > Dünya’nın iki katı büyüklüğünde yeni bir gezegen keşfedildi

Dünya’nın iki katı büyüklüğünde yeni bir gezegen keşfedildi

, 226 ışık yılı uzaklığında, dünyadan iki kat daha büyük bir gezegen keşfedildiğini duyurdu. Yüzeyinde su olduğu tahmin edilen gezegene K2-288Bb ismi verildi.

İHA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2019 16:45 Güncelleme Tarihi: 8.1.2019 16:47
Dünya’nın iki katı büyüklüğünde yeni bir gezegen keşfedildi

NASA, 226 ışık yılı uzaklığında, dünyadan iki kat daha büyük bir gezegen keşfedildiğini duyurdu. Yüzeyinde su olduğu tahmin edilen gezegene K2-288Bb ismi verildi.

NASA, güneş sistemi dışında 226 ışık yılı uzaklığında yeni bir gezegen keşfedildiğini duyurdu. Teleskop yakıtı tükendikten sonra 2018'de görevinin sonlandırılmasına rağmen kullanılan Kepler uzay teleskopu ile keşfedilen gezegenin yüzeyinde su olduğu ve gezegenin bir habitata sahip olabileceği tahmin ediliyor.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, K2-288Bb ismi verilen gezegen, Taurus (Boğa) Takımyıldızı içerisinde yer alıyor ve gaz bakımından zengin olmasının yanı sıra kayalık olma ihtimallerini taşıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya’nın iki katı büyüklüğünde yeni bir gezegen keşfedildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN