YPG/PKK ve ABD'nin kirli işbirliği! O bölgeyi işgal ettiler

Terör örgütü YPG/PKK, ABD desteğiyle düzenlediği saldırılar sonucunda Deyrizor'un Süse beldesini de işgal etti.

YPG/PKK, 8 gün süren çatışmalar neticesinde dün gece geç saatlerde Süse beldesini ele geçirdi.

Böylece DEAŞ, Bagoz beldesine sıkıştı.

YPG/PKK, koalisyonun hava şemsiyesinde saldırılarını yoğunlaştırmasıyla Şiife beldesini 14 Ocak'ta ele geçirmişti. Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batısındaki bölgede ise Esed rejimi güçleri bulunuyor. Terör örgütü YPG/PKK, Suriye topraklarının yaklaşık üçte birini işgali altında tutuyor. YPG/PKK, DEAŞ'tan almak için saldırdığı bölgelerde sivillerin çıkışlarına ve içeri gıda ve ilaç girişine izin vermiyor. Binlerce sivil, kuşatmadaki Bagoz beldesinde mahsur durumda.