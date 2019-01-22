Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Amerika Haberleri > YPG/PKK ve ABD'nin kirli işbirliği! O bölgeyi işgal ettiler

/ ve 'nin kirli işbirliği! O bölgeyi işgal ettiler

Terör örgütü /, desteğiyle düzenlediği saldırılar sonucunda 'un Süse beldesini de işgal etti.

AA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2019 09:26 Güncelleme Tarihi: 22.1.2019 09:36
YPG/PKK ve ABD'nin kirli işbirliği! O bölgeyi işgal ettiler

Terör örgütü YPG/PKK, ABD desteğiyle düzenlediği saldırılar sonucunda Deyrizor'un Süse beldesini de işgal etti.

YPG/PKK, 8 gün süren çatışmalar neticesinde dün gece geç saatlerde Süse beldesini ele geçirdi.

Böylece DEAŞ, Bagoz beldesine sıkıştı.

YPG/PKK, koalisyonun hava şemsiyesinde saldırılarını yoğunlaştırmasıyla Şiife beldesini 14 Ocak'ta ele geçirmişti. Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batısındaki bölgede ise Esed rejimi güçleri bulunuyor. Terör örgütü YPG/PKK, Suriye topraklarının yaklaşık üçte birini işgali altında tutuyor. YPG/PKK, DEAŞ'tan almak için saldırdığı bölgelerde sivillerin çıkışlarına ve içeri gıda ve ilaç girişine izin vermiyor. Binlerce sivil, kuşatmadaki Bagoz beldesinde mahsur durumda.

ABD’den YPG’ye 250 TIR silah

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
YPG/PKK ve ABD'nin kirli işbirliği! O bölgeyi işgal ettiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN