Maduro: ABD'li temsilcilerle gizlice görüştük

venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams'ın New York'ta gizlice görüştüğünü söyledi.

Maduro, Associated Press'e (AP) verdiği röportajda, hükümetinin, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile gizli görüşmeleri olduğunu ve kendisini istifaya zorlamak için küresel çapta yürütülen eşi görülmemiş bir kampanyadan sağ salim çıkacağını öngördüğünü belirtti.

New York'taki görüşmeler sırasında Dışişleri Bakanı Arreaza'nın, ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams'ı "özel olarak, aleni ya da gizli şekilde" ülkeye davet ettiğini dile getiren Maduro, söz konusu görüşmelerin her birinin birkaç saat sürdüğünü kaydetti.

Maduro, ABD'nin, ülkede kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden muhalif lider Juan Guaido'yu tanıma kararı alması üzerine, krizi çözmek için ABD Başkanı ile en kısa sürede görüşmeyi umut ettiğini dile getirdi.

Washington'da adı açıklanmayan bir yönetim yetkilisi, Amerikalı yetkililerin, Maduro'nun da aralarında olduğu Venezuelalı yetkililerle "hükümetin görevi devretmesiyle ilgili" görüşmek üzere buluşmaya istekli olduğunu ifade etti.

İsmi açıklanmayan Venezuelalı iki yetkili de Arreaza ile Abrams arasındaki iki görüşmenin ABD'nin talebi üzerine gerçekleştiğini söyledi.

Yetkililer, "düşmanca" olarak nitelendirdikleri ilk görüşmenin 26 Ocak'ta, daha az gergin bir atmosferde düzenlenen ikinci görüşmenin ise 11 Şubat'ta yapıldığını kaydetti.

"Trump'ın kirli elleri Venezuela'ya zarar veriyor"

Tüm Venezuelalıların, Trump'ın "kirli elini" dünyanın en büyük petrol rezervinin başında bulunan ülkeden çekmesi için tepki göstermesi gerektiğini belirten Maduro, "Donald Trump'ın kirli elleri Venezuela'ya zarar veriyor." dedi.