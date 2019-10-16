Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Amerika Haberleri > Beyaz Saray'da "gergin" Suriye toplantısı

'da "gergin" Suriye toplantısı

ABD Başkanı 'ın, 'da Kongre üyeleri ile yaptığı Suriye toplantısında, Kongre'de kabul edilen ve Suriye kararını kınayan karar tasarısı nedeniyle çok sinirlendiği ve toplantıyı kısa kestiği belirtildi.

AA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2019 00:30 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 00:36
Beyaz Saray'da gergin Suriye toplantısı

Trump, Beyaz Saray'da ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisinden Cumhuriyetçi ve Demokrat isimlerle bir araya geldi.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü operasyon ele alındı.

Başarılı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'na destek!

Toplantının ardından basına açıklama yapan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Temsilciler Meclisinde kısa süre önce geçen ve Suriye kararını kınayan karar tasarısı nedeniyle Trump'ın sinirli olduğunu belirtti.

Beyaz Saray muhabirleri de toplantının gergin geçtiğini ve Trump'ın toplantıyı kısa kestiğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, canlı yayında "Türkler öğle yemeğine çıkar gibi savaşa gidiyor" dedi!

ABD Temsilciler Meclisi, Temsilciler Meclisi Dış ilişkiler Komitesi Demokrat Vekil Eliot Engel ve Cumhuriyetçi Michael McCaul tarafından sunulan ve Beyaz Saray'ın "Barış Pınarı Harekatı" dolayısıyla "bölgeden çekilme" kararına tepki amacıyla sunulan karar tasarısını 60'a karşı 354 oyla onaylamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beyaz Saray'da "gergin" Suriye toplantısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN