Başarılı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'da destek!

'YALNIZ DEĞİLSİN MEHMEDİM'

Kıraç, Vatan Marşı'na bir de klip çekti. Yeni klibi sosyal medya hesabından "Yalnız değilsin Mehmedim ve asla yalnız olmayacaksın" notuyla paylaştı. Kıraç'ın 'Vatan Marşı' klibi, sosyal medyada birçok kişi tarafından beğenildi ve paylaşıldı. Kıraç, 'Vatan Marşı' ile sosyal medya ortamı Twitter'da da en çok konuşulanlarda birinci sıraya yükselerek Trend Topic oldu.

İşte marşın sözleri:

Olur da düşersem hilal uğruna

Bağrına taş bas da ağlama

Şehitlik atamdan yadigar bana

Ağıtlar yakma anam

Anam anam sağ olsun vatan

Vatan olur mu bu dağdan bu taştan

Koynunda yoksa yatan

Biz doğuştan aşığız şanlı bayrağa

Vurgunuz biz ayla yıldıza

Bir ölürüz bin doğarız sen tasalanma

El değmesin yurduma

Anam anam sağ olsun vatan

Vatan olur mu bu dağdan bu taştan

Koynunda yoksa yatan