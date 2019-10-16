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  • Başarılı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'da destek!

Başarılı oyuncu ve sunucu 'ndan Harekatı'da destek!

Harekatı'na sanat camiasından destek gelmeye devam ediyor! Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye Milli Ordusu ile Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarını temizlemek için 9 Ekim'de Başkan 'ın verdiği talimat sonrasında başlattığı 'na kararlı bir şekilde devam ediliyor. Şimdiye kadar yüzlerce teröristin etkisiz hale getirildiği Barış Pınarı Harekâtı'na ünlü isimlerden de destek mesajları yağıyor. Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu ve oyuncu da Barış Pınarı Harekâtı'na destek veren ünlü isimler arasında. Kenan İmirzalıoğlu "Kahraman ordumuz yine barış için cephede... Kalbimiz askerlerimizle atıyor. tek temennimiz saçlarının teline zarar gelmeden görevlerini tamamlayıp sağ salim yurda dönmeleri" dedi. Öte yandan Kenan İmirzalıoğlu, 'Barış Pınarı' harekatına 'işgal' diyenlere de sert tepki gösterdi. İşte Kenan İmirzalıoğlu ve Barış Pınarı Harekâtı'na destek veren ünlü isimlerin paylaşımları...

Giriş Tarihi: 16.10.2019 13:01 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 13:06
Başarılı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'da destek!

Harekatı'na sanat camiasından destek gelmeye devam ediyor! Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye Milli Ordusu ile Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarını temizlemek için 9 Ekim'de Başkan 'ın verdiği talimat sonrasında başlattığı 'na kararlı bir şekilde devam ediliyor. Şimdiye kadar yüzlerce teröristin etkisiz hale getirildiği Barış Pınarı Harekâtı'na ünlü isimlerden de destek mesajları yağıyor. Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu ve oyuncu da Barış Pınarı Harekâtı'na destek veren ünlü isimler arasında.

Başarılı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'da destek!

Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu ve oyuncu , "Kahraman ordumuz yine barış için cephede... Kalbimiz askerlerimizle atıyor. tek temennimiz saçlarının teline zarar gelmeden görevlerini tamamlayıp sağ salim yurda dönmeleri" dedi. Öte yandan İmirzalıoğlu, '' harekatına 'işgal' diyenlere de sert tepki gösterdi ve "İşgalci diyenler kendilerinden biliyor işide o yüzden öyle diyorlar. O onların densizliğidir. Türk ordusu orada barış için, terörü sınırımızdan uzaklaştırmak için var. Onlar kendi yaptıklarını bize yakıştırmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kenan İmirzalıoğlu'ndan 'Barış Pınarı' mesajı: Kalbimiz askerlerimizle atıyor...

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Başarılı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'da destek!

Aydilge, askerlerimizi ve asker annelerini unutmadı. Babası emekli askeri hekim olan Aydilge, Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin başlattığı operasyona sahnesinden tam destek verdi. Sahne öncesi Türk bayraklarıyla donatılmış salonda mini bir söyleşi yapıp ve yoğun istek üzerine akustik performans sergileyen Aydilge, daha sonra sahneye çıkarak Yalnızlık Masalı adlı şarkısını seslendirdi. ''Tüm dünyada yalnız bırakılmaya çalışan ülkemiz asla yalnız değil, çünkü bizler varız. Bizi ekonomi ile tehdit edenler Kurtuluş Savaşı'nı ne şartlarda kazandığımızı unutuyorlar. Belki elim silah tutmaz ama bugün ''gel'' desinler mehmetçik için, vatanım için koşa koşa giderim. Tıpkı Nene Hatun gibi... Tıpkı Kara Fatma gibi... Bu milletin kadınlarını ve analarını asla hafife almasınlar. Tarih kitapları Türk kadının yazdığı destanlarla dolu. Gerekirse yine yazarız... '' diyen Aydilge, evlat hasreti çeken, asker yolu gözleyen annelere de selam gönderdi.

Başarılı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'da destek!

Konuşmasının ardından hem evlatlarından hem de vatanından ayrı düşen bir annenin dramının anlatıldığı bir dizi için yaptığı jenerik şarkısını, sahnede diz çöküp annelerin gözünün içine bakarak söyleyen Aydilge, yaktığı ağıtla da dinleyicilerine duygusal anlar yaşattı. Bu anlarda göz yaşlarını tutamadığı dikatlerden kaçmayan başarılı sanatçı, performansını ''Vatan sana canımız feda'' sözleriyle noktalarken seyirciler tarafından dakikalarca alkışlanıp sahneden büyük bir sevgi seli ile uğurlandı.

Başarılı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'da destek!

Harekatı'na çok sayıda ünlü isimden destek geldi! Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla TSK'nın yanında olduklarını dile getiren ünlü isimler duyarlılıkları ile Türk halkının da takdirini topladılar. Bu isimlerden biri de sanatçı Kıraç oldu. Söz ve müziği Kıraç'a ait olan "Vatan Marşı", Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) adına geçtiğimiz sene özel bir klip olarak yayınlanmıştı. 'nın 4. gününde aynı marşı kendisi seslendiren Kıraç, klibiyle sosyal medyada beğeni topladı.

Başarılı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'da destek!

'YALNIZ DEĞİLSİN MEHMEDİM'

Kıraç, Vatan Marşı'na bir de klip çekti. Yeni klibi sosyal medya hesabından "Yalnız değilsin Mehmedim ve asla yalnız olmayacaksın" notuyla paylaştı. Kıraç'ın 'Vatan Marşı' klibi, sosyal medyada birçok kişi tarafından beğenildi ve paylaşıldı. Kıraç, 'Vatan Marşı' ile sosyal medya ortamı Twitter'da da en çok konuşulanlarda birinci sıraya yükselerek Trend Topic oldu.

İşte marşın sözleri:

Olur da düşersem hilal uğruna

Bağrına taş bas da ağlama

Şehitlik atamdan yadigar bana

Ağıtlar yakma anam

Anam anam sağ olsun vatan

Vatan olur mu bu dağdan bu taştan

Koynunda yoksa yatan

Biz doğuştan aşığız şanlı bayrağa

Vurgunuz biz ayla yıldıza

Bir ölürüz bin doğarız sen tasalanma

El değmesin yurduma

Anam anam sağ olsun vatan

Vatan olur mu bu dağdan bu taştan

Koynunda yoksa yatan

Başarılı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'da destek!

Kıraç'tan Vatan Marşı

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