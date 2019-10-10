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Usta oyuncu Cüneyt Arkın'dan Barış Pınarı Harekatı mesajı: Aslanlarım benim...

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu ile birlikte Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG terör örgütlerine yönelik başlattığı harekata destek verdi. Arkın, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video mesajında "Arslanlarım, Mehmetçiklerim benim... O uçsuz bucaksız fedakarlıklarınla sonsuz büyük vatan sevginle, kendini ateşlere altüst olmuşlara gözünü kırpmadan atıyorsun. Ağlıyorum. Ağlıyorum Mehmetçik. Seni nerede görsem ağlıyorum. Gazanız mübarek olsun." ifadeleriyle askerlere dua etti..

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Usta oyuncu Cüneyt Arkın'dan Barış Pınarı Harekatı mesajı: Aslanlarım benim...
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