Konuk Cumhurbaşkanı Aytmatov anıtında

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov ile birlikte anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Tuna, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile Türk Dünyası'nın önemli isimlerinden biri olan Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un Batıkent'te bulunan anıtını ziyaret etti. Başkan Tuna, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında yaptırılan ve caddeye adının da verildiği Cengiz Aytmatov Anıtı hakkında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov'a bilgi verirken, konuk Cumhurbaşkanı da anıta gül bırakarak saygı duruşunda bulundu.

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