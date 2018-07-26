Teşekkürler başkanım

BUGÜN NELER OLDU

yıkılacakolmasıvehenüz tamamlanamayacakolması nedeniylestatsız kalmıştı. Bu nedenlemaçlarınıoynamayakarar verenbaşlatılan kampanya sonuç verdi.haberleri vetaraftarlarının ısrarı sonucubaşkent ekibinin stat soru çözüldü.maçlarınıtamamlanana kadar Yenikent'te oynayacak.stat sorununu çözmek için yeniile görüşmeyaptı. Bu görüşmeninardındançalışmalarıhızlandırdıve başkenttemaçlarını oynayabileceğibir statarayışına başlandı.Konuda iletilinceoynatılmasıiçin talimat verdi.bu talimatınınardından gerekliçalışmalar tamamlandıvemaçlarınıYenikent'te oynamasıkesinleşti.SPORekipleriveileortak kullanacak olan, tahminen ekim-kasım aylarındatamamlanması durumunda maçlarını burada oynayacak.de stat sorununu çözenteşekkür etti. Yapılan açıklamada, "Stadyum problemimizi çözüme kavuşturan vebitene kadar maçlarımızıoynayacak olmamızı sağlayan, takımımızınoynayabilmesi ve taraftarlarımızın mağdur olmaması için azami gayret gösterenvecamiamız adına teşekkür ederiz" denildi.