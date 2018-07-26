Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Teşekkürler başkanım

Teşekkürler başkanım

Erdoğan, Eryaman Stadı tamamlanana kadar ’nün Yenikent’te oynaması için talimat verdi. gücü, Erdoğan’a desteği için teşekkür etti

AYKUT GÖREN
AYKUT GÖREN Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018
Teşekkürler başkanım
Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkılacak olması ve Eryaman Stadı'nın henüz tamamlanamayacak olması nedeniyle Ankaragücü statsız kalmıştı. Bu nedenle maçlarını Afyon'da oynamaya karar veren Ankaragücü'nde başlatılan kampanya sonuç verdi. SABAH Ankara'nın haberleri ve Ankaragücü taraftarlarının ısrarı sonucu başkent ekibinin stat soru çözüldü. Ankaragücü maçlarını Eryaman Stadı tamamlanana kadar Yenikent'te oynayacak.

TUNA, BAKAN İLE GÖRÜŞTÜ
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Ankaragücü'nün stat sorununu çözmek için yeni Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile görüşme yaptı. Bu görüşmenin ardından Bakan Kasapoğlu çalışmaları hızlandırdı ve başkentte Ankaragücü'nün maçlarını oynayabileceği bir stat arayışına başlandı. Konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da iletilince Erdoğan, Ankaragücü'nün Yenikent Stadı'nda oynatılması için talimat verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu talimatının ardından gerekli çalışmalar tamamlandı ve Ankaragücü'nün Süper Lig'deki maçlarını Yenikent'te oynaması kesinleşti.

ERYAMAN BİTENE KADAR
SPOR Toto 1. Lig ekipleri Gençlerbirliği ve Osmanlıspor ile Yenikent'i ortak kullanacak olan Ankaragücü, tahminen ekim-kasım aylarında Eryaman Stadı'nın tamamlanması durumunda maçlarını burada oynayacak. Ankaragücü Kulübü de stat sorununu çözen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Yapılan açıklamada, "Stadyum problemimizi çözüme kavuşturan ve Eryaman Stadı bitene kadar maçlarımızı Yenikent Stadyumu'nda oynayacak olmamızı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Kasapoğlu'na, takımımızın Ankara'da oynayabilmesi ve taraftarlarımızın mağdur olmaması için azami gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Sayın Mustafa Tuna ve Gençlik Spor Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Baykan'a camiamız adına teşekkür ederiz" denildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Teşekkürler başkanım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN