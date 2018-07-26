Teşekkürler başkanım

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın
yıkılacak
olması
ve Eryaman Stadı'nın
henüz tamamlanamayacak
olması nedeniyle Ankaragücü
statsız kalmıştı. Bu nedenle
maçlarını Afyon'da
oynamaya
karar veren Ankaragücü'nde
başlatılan kampanya sonuç verdi. SABAH Ankara'nın
haberleri ve Ankaragücü
taraftarlarının ısrarı sonucu
başkent ekibinin stat soru çözüldü. Ankaragücü
maçlarını Eryaman Stadı
tamamlanana kadar Yenikent'te oynayacak.
TUNA, BAKAN İLE GÖRÜŞTÜ
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna
, Ankaragücü'nün
stat sorununu çözmek için yeni Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu
ile görüşme
yaptı. Bu görüşmenin
ardından Bakan Kasapoğlu
çalışmaları
hızlandırdı
ve başkentte Ankaragücü'nün
maçlarını oynayabileceği
bir stat
arayışına başlandı.
Konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a
da iletilince Erdoğan
, Ankaragücü'nün Yenikent Stadı'nda
oynatılması
için talimat verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
bu talimatının
ardından gerekli
çalışmalar tamamlandı
ve Ankaragücü'nün Süper Lig'deki
maçlarını
Yenikent'te oynaması
kesinleşti.
ERYAMAN BİTENE KADAR
SPOR Toto 1. Lig
ekipleri Gençlerbirliği
ve Osmanlıspor
ile Yenikent'i
ortak kullanacak olan Ankaragücü
, tahminen ekim-kasım aylarında Eryaman Stadı'nın
tamamlanması durumunda maçlarını burada oynayacak. Ankaragücü Kulübü
de stat sorununu çözen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a
teşekkür etti. Yapılan açıklamada, "Stadyum problemimizi çözüme kavuşturan ve Eryaman Stadı
bitene kadar maçlarımızı Yenikent Stadyumu'nda
oynayacak olmamızı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a
, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Kasapoğlu'na
, takımımızın Ankara'da
oynayabilmesi ve taraftarlarımızın mağdur olmaması için azami gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Sayın Mustafa Tuna
ve Gençlik Spor Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Baykan'a
camiamız adına teşekkür ederiz" denildi.