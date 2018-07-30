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Başkan Erdoğan talimatı verdi… Oraya da yapılacak… lılar müjde…

’ın talimatı ile 'nın incisi olarak bilinen ’nün hemen yanındaki 700 dönümlük alana yapılacak.

AYKUT GÖREN
AYKUT GÖREN Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 09:57 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 10:00
Başkan Erdoğan talimatı verdi… Oraya da yapılacak… Ankaralılar müjde…

Başkent 'nın Gölbaşı ilçesinde sevinci yaşanıyor. 24 Haziran seçimleri öncesi 'ın açıkladığı AK Parti Seçim Beyannamesi'nin en dikkat çeken projelerinin başında Millet Bahçeleri yer alıyordu. Birçok şehirde eski statların yerine yapılacak olan bahçeler başkentte de 'nin bulunduğu alana inşa edilecek. İçerisinde spor alanları, yeşil alanlar, tramvay ve göletlerin bulunacağı Millet Bahçesi'nden bir tanede Gölbaşı'na yapılmasına karar verildi.

700 DÖNÜM BÜYÜKLÜĞÜNDE

'nün hemen yanındaki alana yapılacak olan Millet Bahçesi'yle göle bağlantı kurulacak. Eymir Mahallesi'ndeki yaklaşık 700 dönümlük arazi üzerine kurulacak olan Millet Bahçesi başkentlilerin yeni nefes alma noktasına dönüşecek. Başkanı , ilçelerine Millet Bahçesi yapılacak olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Başkan Fatih Duruay, geçtiğimiz gün 'ndeki temizlik çalışmaları incelemesinin ardından Millet Bahçesi'nin yapılacağı alanı Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileriyle dolaştı.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Gölbaşı Belediye Başkanı Duruay, " Gölbaşı Ankara'nın doğasıyla ön plana çıkan ilçelerinden biri… Mogan ve Eymir gibi Ankara'nın iki önemli su kaynağı Gölbaşı'nda bulunuyor. Mogan Gölü'nün temizlik çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İnşallah bu yıl içerisinde tertemiz bir göle kavuşacağız. Ankara'ya yapılacak olan Millet Bahçesi projelerinden biri de Gölbaşı'na yapılacak.

Eymir Gölü'nün hemen yanına yapılacak olan ve tamamlandığında ilçemize çok büyük değer katacak. Projenin ilçemize kazandırılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve ilgili bakanlara şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

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Başkan Erdoğan talimatı verdi… Oraya da yapılacak… Ankaralılar müjde…
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