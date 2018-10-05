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Başdanışmanı Topçu gazilerle bir araya geldi

Giriş Tarihi: 5.10.2018
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu gazilerle bir araya geldi
Başdanışmanı Yalçın Topçu gazilerin yanı sıra, siyaset ve devlet duayenleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Topçu, "Stratejik müttefiklerimiz ve komşularımız terör örgütlerine yardım etmeyi bıraksın" dedi. Topçu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı iken 15 Temmuz gazisi olan Turgut Aslan ve Bingöl Emniyet Müdürü olduğu dönemde PKK'nın hain saldırısı sonucu gazi olan 'in yanı sıra İçişleri eski Bakanı , Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Ak Parti Bingöl Milletvekil Feyzi Berdibek, Ak Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, eski Bingöl Milletvekili Yusuf Coşkun ile bürokrat ve si iş dünyasından birçok sima katıldı.
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu gazilerle bir araya geldi
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