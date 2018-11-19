Eşzamanlı yangınlar paniğe neden oldu

ALINAN bilgilere göre, Etimesgut'ta Şehit Osman Avcı Mahallesi'nde bunan bir sitedeki apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm çatıyı sardı. Yangını fark eden apartman sakinleri panik içinde binayı tahliye etti. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Yangında dumandan zehirlenen bir kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.



KEÇİÖREN'DE 3 ARAÇ KÜLE DÖNDÜ

Keçıören'de park halinde bulunan 3 araçta yangın çıktı. Çaldıran Mahallesi 524'üncü sokaktaki bir apartmanın garajında bulunan 06 FL 9534 plakalı minibüs, belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevler garajda park halinde bulunan iki araca sıçradı. Araçlarda zaman zaman patlamalar meydana geldi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Araçların kundaklandığı iddia edildi. Bir diğer yangın da mobilya atölyelerinin bulunduğu Siteler'de meydana geldi. İçerideki malzemelerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. Yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.