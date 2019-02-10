Etimesgut’ta 4 gaspçı yakalandı

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Bankadan50 bin lira çeken R.K.'yi belli bir süre takip ettikten sonra paraları çalan 4 şüpheli, kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Olay, Etimesgut'ta meydana geldi. Çankaya'daki bir bankadan 50 bin lira çeken R.K., alışveriş yapmak için otomobiliyle Etimesgut'a geldi. Arabadan inen R.K., içerisinde 50 bin TL olan çantayı araçta bıraktı. Alışveriş sonrası aracına dönen R.K., para dolu çantanın çalındığını fark etti. R.K.'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede çalışma başlatan jandarma ekipleri, Çankaya'daki bankadan para dolusu çantayla çıkan R. K.'yi Etimesgut'a kadar takip eden 4 şüphelinin izine ulaştı. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, kısa süre içerisinde zanlıları yakaladı. Ele geçirilen 50 bin TL R. K.'ye teslim edildi.