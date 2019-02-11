3 ilçede Erdoğan heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

Başkentte Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve 25 ilçe belediye başkan adayı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu hafta başkentte sahaya inerek toplu açılış törenlerine katılacak. Başkan Erdoğan, bugün Keçiören ve Sincan'da, Çarşamba günü ise Mamak'ta Ankaralılarla buluşarak belediyeler tarafından yapımı tamamlanan projelerin açılışını gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk olarak bugün Keçiören'deki Kalaba Kent Meydanı'nda saat 13.00'te halkla bir araya gelecek. Burada 189 milyon TL maliyeti bulunan toplam 145 tesisin açılışını gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan daha sonra Sincan'a geçerek 111 tesisin açılışını yapacak. Sincan Lale Meydanı'ndaki buluşmanın saati ise 15.00 olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çarşamba günü ise Mamak'ta olacak. Mamak Belediyesi'nin Samsun Yolu üzerinde oluşturduğu Üreğil Kent Ormanı'ndaki açılış ise saat 15.00'te...Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Keçören'de ağırlamaktan ötürü gurur duyduklarını ifade ederek, "Keçiören Cumhurbaşkanımızın uzun süre ikamet ettiği bir ilçe... Kendisini tekrar evinde ağırlamaktan ötürü büyük mutluluk duyuyoruz. Teşrifleriyle Keçiören'e son 3 yılda sosyal, kültürel, sportif, çevre alanında kazandırdığımız 145 tesisimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Keçiören'e kazandırdığımız yatırımlarla Keçiören'i bir cazibe merkezine dönüştürme, 2023'e hazırlamanın sevincini yaşıyoruz. Keçiören TÜİK raporlarında konut satışında Türkiye ikincisi, çok yüksek insani gelişim gösteren 30 ilçeden biri... Ayrıca şeffaf yönetimde de Türkiye ikincisi olduk" ifadelerini kullandı.Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir ve AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan Ankara'nın ilk millet bahçesi Mamak Üreğil Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Akgül, "2009'da ilçemizin nüfusu 532 bin iken kişi başına düşen yeşil alan miktarı 6.56 idi. Yaptığımız çalışmalar neticesinde vatandaşın tercihi haline gelen ilçemizin nüfusu 2018'de 650 bine ulaştı. Bununla beraber yaptığımız yeşil alan ve park çalışmalarıyla kişi başına düşen yeşil alan miktarını da 8.89 metrekareye yükselttik. Yalnızca Millet Bahçemiz değil, ilçemizde 1 milyon 282 bin 409 metrekarelik alanı kapsayan toplamda 169 yeni parkı da Mamak'a kazandırdık. Ayrıca gökbilim merkezimiz, aile merkezlerimiz, tarihi mahalle camilerimiz ve sosyal donatı alanlarının da açılışını Mamak Üreğil Millet Bahçemiz ile birlikte Cumhurbaşkanımız gerçekleştirecek. Toplu açılış törenimize tüm Ankaralı vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.