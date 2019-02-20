Erdoğan’dan altın açılışlar

BUGÜN NELER OLDU

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan; Sincan, Keçiören ve Mamak'taki toplu açılışların ardından bugün de Altındağ'da birbirinden önemli projelerin açılışını gerçekleştirecek. Yapımı tamamlanan Altınköy Açık Hava Müzesi, Altın Konaklar, 29 park, sağlık merkezleri, mahalle camileri, kültür merkezleri, hayvan barınağı ve Hamamönü Millet Kıraathanesi gibi 112 tesis Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle resmen açılacak. Bugün saat 14.30'da gerçekleştirilecek olan açılış töreni Karapürçek Mahallesi'ndeki Köroğlu Parkı'nda yapılacak. 2015 yılında kapısını ziyaretçilere açan Altınköy Açık Hava Müzesi için bugüne kadar açılış töreni yapmadıklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkan Veysel Tiryaki, Altınköy'ün bir Ankara değil, Türkiye projesi olduğuna dikkat çekti.