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Erdoğan’dan altın açılışlar

, yapımı tam 5 yıl süren 1 milyon metrekare büyüklüğündeki Altınköy ile Hamamarkası’nda inşa edilen 60 konutluk Projesi’nin açılışını gerçekleştirecek

AYKUT GÖREN
AYKUT GÖREN Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2019
Erdoğan’dan altın açılışlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Sincan, Keçiören ve Mamak'taki toplu açılışların ardından bugün de Altındağ'da birbirinden önemli projelerin açılışını gerçekleştirecek. Yapımı tamamlanan Altınköy Açık Hava Müzesi, Altın Konaklar, 29 park, sağlık merkezleri, mahalle camileri, kültür merkezleri, hayvan barınağı ve Hamamönü Millet Kıraathanesi gibi 112 tesis Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle resmen açılacak. Bugün saat 14.30'da gerçekleştirilecek olan açılış töreni Karapürçek Mahallesi'ndeki Köroğlu Parkı'nda yapılacak. 2015 yılında kapısını ziyaretçilere açan Altınköy Açık Hava Müzesi için bugüne kadar açılış töreni yapmadıklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkan Veysel Tiryaki, Altınköy'ün bir Ankara değil, Türkiye projesi olduğuna dikkat çekti.
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Erdoğan’dan altın açılışlar
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