Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumasından cinayet romanı

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Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibinde görev yapan polis memuru Mesut Canöz, "Vahşetin Başkenti" isimli polisiye roman yazdı. Kendisi de bir polis çocuğu olan ve 5 yıldır Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibinde görev yapan polis memuru Mesut Canöz, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı "Vahşetin Başkenti" isimli polisiye roman yazdı. Babasının emekli bir başkomiser olduğunu ve hareketli bir dönemde sokaklarda görev yaptığını söyleyen Mesut Canöz, şahit olduğu olaylardan ve polisliğe olan ilgisinden yola çıkarak polisiye bir roman yazdı. Kitabında bir polis ile seri katil arasında yaşananları aktaran Mesut Canöz, "Dünyada ve Türkiye'de yaşanmış cinayetleri inceledim, harmanladım ve kendi karakterlerimi oluşturdum" dedi.