Süper lig zorlaşıyor

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Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin deplasmanda Antalyaspor'u 6-0 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini aldığı maçta 3 gol atarak hat-trick yapan Candeias açıklamalarda bulundu. Karşılaşmadan önce rahat bir galibiyet beklemediklerini dile getiren Candeias,dedi.Performansıyla galibiyette önemli rol oynayan Portekizli orta saha oyuncusu,diye konuştu.Süper Lig'i değerlendiren Candeias,ifadelerini kulllandı.CANDEIAS, Süper Lig'in 9. haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacakları maçta da sahadan üç puanla ayrılmak istediklerini dile getirdi. Denizlispor'un iyi bir ekip olduğunu belirten 31 yaşındaki oyuncu, "Yine kaliteli bir takıma karşı oynayacağız. Zor bir maç olacağını düşünüyoruz. Son maçımızı kazanmamızın verdiği güveni, evimizde oynayacağımız karşılaşmada sahaya yansıtmak istiyoruz. Tabii ki hedefimiz galibiyet." diyerek sözlerini tamamladı.