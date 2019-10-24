Süper lig zorlaşıyor

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin deplasmanda Antalyaspor'u 6-0 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini aldığı maçta 3 gol atarak hat-trick yapan Candeias açıklamalarda bulundu. Karşılaşmadan önce rahat bir galibiyet beklemediklerini dile getiren Candeias, "Antalyaspor iyi oyunculardan kurulu, kaliteli bir ekip. Her karşılaşmaya 'Bu maçı almalıyız' düşüncesiyle başlıyoruz. Bu maça da aynı motivasyonla başladık. Böyle bir sonuç kendiliğinden ortaya çıktı"
dedi.
"TAKIMIN DA KATKISI BÜYÜK"
Performansıyla galibiyette önemli rol oynayan Portekizli orta saha oyuncusu, "Tabii ki 3 gol atıp 2 asist yapmış olmak beni mutlu ediyor ama bunu diğer arkadaşlarım olmasaydı başarmam mümkün değildi. Aynı zamanda takım arkadaşlarımın da başarılı olmasını istiyorum. Onlara asistler ve gollerle katkı sağlamak istiyorum. Takımın başarısı için mücadele etmeye devam ediyorum. Şimdiye kadar kendimizi nasıl hazırladıysak bundan sonraki maçlarda da aynı şekilde hazırlanmaya devam edeceğiz"
diye konuştu.
"LİGDE PUANLAR BİRBİRİNE YAKIN"
Süper Lig'i değerlendiren Candeias, "Daha önce Alanyaspor'da (2016-2017 sezonu) oynadım. Türkiye ligini tanıyorum. Türkiye ligi gitgide daha da zorlaşıyor. Buraya her zaman iyi oyuncular gelmiştir. Şimdi gelen oyuncular daha fazla mücadeleci. Sıralamaya baktığımızda takımların puanları birbirine çok yakın. Ancak Gençlerbirliği'nin kalitesini değerlendirdiğim zaman çok kısa bir süre içerisinde yukarılara çıkacağımıza inanıyorum"
ifadelerini kulllandı.
DENİZLİ MAÇINDA DA HEDEFİMİZ GALİBİYET
CANDEIAS, Süper Lig'in 9. haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacakları maçta da sahadan üç puanla ayrılmak istediklerini dile getirdi. Denizlispor'un iyi bir ekip olduğunu belirten 31 yaşındaki oyuncu, "Yine kaliteli bir takıma karşı oynayacağız. Zor bir maç olacağını düşünüyoruz. Son maçımızı kazanmamızın verdiği güveni, evimizde oynayacağımız karşılaşmada sahaya yansıtmak istiyoruz. Tabii ki hedefimiz galibiyet." diyerek sözlerini tamamladı.