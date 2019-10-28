Gençler direndi ancak başaramadı

Geçtiğimiz hafta ilk galibiyetini Antalya deplasmanında alarak haftaya iyi başlayan Gençlerbirliği bu hafta evinde Denizlispor karşısında puan alamadı: 0-2. İlk 20 dakikada 2 takım gol girişiminde bulundu ancak başarılı olamadı. 34. dakikada sol kanattan gelişen Denizlispor atağında topla buluşup son çizgiye inen Berdich içeri güzel ortaladı. Olcay Şahan isabetli bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
40. dakikada Gençlerbirliği Sessegnon'un yerde kalmasıyla rakip ceza yayının üzerinden serbest vuruş kazandı. Polomat'ın kullandığı serbest vuruşta sağına iyi uzanan Stackhowıak gole izin vermedi. 50. dakikada orta sahada topla buluşan Berat rakibinden sıyrıldı ve sol taraftan ceza sahasına giren Stancu'yu gördü. Rumen forvet uzak köşeye yerden bir vuruş yaptı ancak top direğin dibinden dışarı gitti. Maçın 90+7'nci dakikasında Denizlispor'un kazandığı penaltıda Murawski skoru belirledi: 0-2.
KAPLAN'A TEPKİ VAR
Bu arada maçın son dakikalarında tribünler "Kaplan istifa" tezahüratlarıyla teknik direktör Mustafa Kaplan'ı görevi bırakma çağrısı yaptı.
FATİH
EROĞLU ANILDI
Kırmızı-siyahlılar, gelecek hafta deplasmanda İttifak Holding Konyaspor karşısında ter dökecek. Karşılaşmayı 2 bin 290 Gençlerbirliği, 369 Denizlispor taraftarı izledi. Maç başlamadan önce iki takım taraftarları karşılıklı olarak, geçtiğimiz yıllarda vefat eden Denizlispor'un yeşil cephe tribün lideri "Fatih Eroğlu"nu birlikte andı.