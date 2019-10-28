Gençler direndi ancak başaramadı

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz hafta ilk galibiyetini Antalya deplasmanında alarak haftaya iyi başlayan Gençlerbirliği bu hafta evinde Denizlispor karşısında puan alamadı: 0-2. İlk 20 dakikada 2 takım gol girişiminde bulundu ancak başarılı olamadı.40. dakikada Gençlerbirliği Sessegnon'un yerde kalmasıyla rakip ceza yayının üzerinden serbest vuruş kazandı. Polomat'ın kullandığı serbest vuruşta sağına iyi uzanan Stackhowıak gole izin vermedi. 50. dakikada orta sahada topla buluşan Berat rakibinden sıyrıldı ve sol taraftan ceza sahasına giren Stancu'yu gördü. Rumen forvet uzak köşeye yerden bir vuruş yaptı ancak top direğin dibinden dışarı gitti. Maçın 90+7'nci dakikasında Denizlispor'un kazandığı penaltıda Murawski skoru belirledi: 0-2.FATİHKırmızı-siyahlılar, gelecek hafta deplasmanda İttifak Holding Konyaspor karşısında ter dökecek. Karşılaşmayı 2 bin 290 Gençlerbirliği, 369 Denizlispor taraftarı izledi. Maç başlamadan önce iki takım taraftarları karşılıklı olarak, geçtiğimiz yıllarda vefat eden