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Yeni hedef Tokyo

’da yapılan ’nda altın madalya kazanan tek milli sporcu Süleyman Karadeniz, ’na katılarak şampiyon olup kürsüye çıkmayı istediğini söyledi

Giriş Tarihi: 20.2.2020 ABONE OL
Yeni hedef Tokyo
Roma'da erkekler serbest stil 92 kiloda kürsünün zirvesinde yer alan 25 yaşındaki Süleyman, kariyerindeki en önemli derecesini elde etti. Büyükler kategorisinde katıldığı ilk Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönen Süleyman, açıklamalarda bulundu. Güreşe 12 yaşında Denizli Güreş Eğitim Merkezi'nde başladığını belirten Süleyman, burada 5 yıllık temel eğitim aldıktan sonra Ankara'ya geldiğini ve önce Adalet Güreş İhtisas Spor Kulübü'ne ardından da şu anki kulübü ASKİ Spor'a transfer olduğunu anlattı. Milli güreşçi Süleyman, "İlk kez Avrupa Güreş Şampiyonasına katıldım. İtalya'ya şampiyon olmak için gitmiştim. İstediğim gibi sonuçlandı, altın madalyaya ulaştık. Şampiyon olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.

TÜRKİYE ARKAMDA
Avrupa Şampiyonası'nda neler hissettiğine ilişkin milli sporcu, "Türkiyemiz, bayrağımız... Avrupa Şampiyonası'nda final maçından önce sadece bayrağımızı dalgalandırmak istiyordum, o da nasip oldu, bayrağımızı dalgalandırdık. Final maçında rakibim biraz yağ sürmüştü. Onu görünce biraz tedirgin oldum ama dikkatli güreşerek şampiyonluğa ulaşmayı başardım" diye konuştu. Yurda Avrupa şampiyonu olarak döndüğünde havalimanında karşılama sırasında yaşadığı duygunun sorulması üzerine milli sporcu, "Çok güzel bir duygu, bütün Türkiye'nin arkanda olduğunu hissettiriyor" yanıtını verdi.

KİLO YÜKSELTECEĞİZ
UZUN seneler yaptığı çalışmaların karşılığını almaya başladıklarını dile getiren Süleyman, "Daha büyük hedeflerimiz var; 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılabilmek, dünya şampiyonluğu ve olimpiyat şampiyonluğu elde edebilmek. Macaristan'daki olimpiyat elemelerinde vize almak istiyorum. Olimpiyatlar için mecburen kilo yükseltmemiz lazım. Tek hayalim olimpiyatlarda madalya almak, şampiyon olmak. Azimle çok çalışmaları, yenilseler bile mücadeleden vazgeçmemeleri" tavsiyesinde de bulundu. Milli güreşçi, ailesinin köyde çiftçilikle geçimlerini kazandığını, kendisinden desteklerini hiç esirgemediklerini sözlerine ekledi.

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