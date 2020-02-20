Yeni hedef Tokyo

Roma'da erkekler serbest stil 92 kiloda kürsünün zirvesinde yer alan 25 yaşındaki Süleyman, kariyerindeki en önemli derecesini elde etti. Büyükler kategorisinde katıldığı ilk Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönen Süleyman, açıklamalarda bulundu. Güreşe 12 yaşında Denizli Güreş Eğitim Merkezi'nde başladığını belirten Süleyman, burada 5 yıllık temel eğitim aldıktan sonra Ankara'ya geldiğini ve önce Adalet Güreş İhtisas Spor Kulübü'ne ardından da şu anki kulübü ASKİ Spor'a transfer olduğunu anlattı. Milli güreşçi Süleyman,diye konuştu.Avrupa Şampiyonası'nda neler hissettiğine ilişkin milli sporcu, "Türkiyemiz, bayrağımız... Avrupa Şampiyonası'nda final maçından önce sadece bayrağımızı dalgalandırmak istiyordum, o da nasip oldu, bayrağımızı dalgalandırdık. Final maçında rakibim biraz yağ sürmüştü. Onu görünce biraz tedirgin oldum ama dikkatli güreşerek şampiyonluğa ulaşmayı başardım" diye konuştu. Yurda Avrupa şampiyonu olarak döndüğünde havalimanında karşılama sırasında yaşadığı duygunun sorulması üzerine milli sporcu,yanıtını verdi.UZUN seneler yaptığı çalışmaların karşılığını almaya başladıklarını dile getiren Süleyman,tavsiyesinde de bulundu. Milli güreşçi, ailesinin köyde çiftçilikle geçimlerini kazandığını, kendisinden desteklerini hiç esirgemediklerini sözlerine ekledi.

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