Koronadan ölenlerin yüzde 40’ı diyabetli

KlinikEndokrinoloji ve Diyabet Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Araz 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kronik ve ilerleyici bir hastalık olan diyabetin dünyada ve Türkiye'de hızla arttığına dikkat çeken Prof. Araz Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun (IDF) 9'uncu Diyabet Atlası verilerini paylaştı. Buna göre; dünyada 20-79 yaş grubu arasındaki nüfusun 463 milyonu, yani her 11 kişiden biri, diyabetli. Bu verilere bakıldığında, 2030 yılında, dünyada diyabet ile yaşayan kişi sayısının 580 milyona dayanması bekleniyor. Türkiye'de de bu rakamın 2040 yılında 12.5 milyona çıkacağı tahmin ediliyor. Türkiye, Avrupa'da en fazla diyabetli bireye sahip olan üçüncü ülke. Ülkemizde her 100 kişiden 14'ünde diyabet görüldüğünü belirten Prof. Dr. Mustafa Araz toplamda yaklaşık 7.5 milyon diyabetli birey olduğunu söyledi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) araştırması hakkında görüşlerini paylaşan Prof. Araz "Bu araştırmaya göre Amerika'da koronavirüten ölenlerin yaklaşık yüzde 40'ı diyabet hastası. 65 yaşın altında hayatını kaybedenler arasında diyabet oranı yüzde 50'ye çıkıyor" dedi. Pandemiyle birlikte kilo alımı arttı, Diyabetli hastalar dikkat etmeli" dedi.