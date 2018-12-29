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Munch Müzesi’nde 47 tablo eksik

Giriş Tarihi: 29.12.2018
Munch Müzesi’nde 47 tablo eksik
Norveç'in başkenti Oslo'da bulunan ve meşhur ressam Edvard Munch'ten ismini alan Munch Müzesi'nde yapılan araştırmada, müze envanterindeki 47 tablonun gizemli biçimde kaybolduğu ortaya çıktı. Dagbladet gazetesi tarafından yapılan habere göre kayıp tablolar arasında Norveçli ressam Munch'ün 6 eserinin de olduğu kaydedildi. Munch'un mirasçıları durumu üzüntüyle karşıladıklarını ve kültürel mirasın daha dikkatli korunması gerektiğini bildirirken, müze müdürü Stein Olav Henrichsen söz konusu tabloların kayıp olduğunu fark etmediklerini açıklayarak daha da büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.
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Munch Müzesi’nde 47 tablo eksik
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