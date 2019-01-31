Alman zulmü! DİTİB'e skandal uyarı...

lmanya, uzun süre önce tartışmaya açtığı Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) yönelik resmi adımlar atmaya başladı. Bavyera ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti içişleri bakanları, "Radikal" olduğunu iddia ettikleri Müslüman Kardeşler üzerinden DİTİB'e terör yaftası yapıştırıyor.

AÇIKÇA TEHDİT ETTİLER

Yeni Şafak'ın haberine göre; Köln'deki DİTİB Merkez Camii'nde düzenlenen İslam konferansına Müslüman Kardeşler'den 5 kişinin katıldığını öne süren Alman politikacılar, DİTİB'e ültimatom verdi. Alman makamları da konferansın katılımcı listesini istedi. Bavyera eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, "DİTİB'in bu gruplarla arasına mesafe koymasını bekliyoruz. Eğer bu gerçekleşmezse DİTİB üzerindeki baskı artacaktır" derken, Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul ise "DİTİB İslamcılara karşı net bir sınır koymalı. Eğer faaliyetleri Türk nüfusu ayrıştırıyor ve ülkedeki iç huzuru tehlikeye sokuyorsa, Anayasayı Koruma Federal Dairesi (BfV) devreye girer" diye konuştu. Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) milletvekili Burkhard Lischka "DİTİB ya tüm İslamcı savaşçı ve aşırılıkçılarla arasına mesafe koyacak, ya da güvenlik kurumlarımızın odağında olacak" açıklamasında bulunurken, Alman Yeşiller partili politikacı Ruhr Üniversitesi Dini Araştırmalar Merkezi öğretim üyesi Volker Beck de "Bu kaygı verici bir gelişme. Türkiye, Avrupa'daki tüm müslüman güçler üzerinde hakimiyet kurmak istiyor" şeklinde konuştu.

FETÖ'CÜLER DESTEK ÇIKTI

Kadın-erkek karışık namaz kılınan Berlin'deki liberal caminin kurucusu FETÖ'cü Seyran Ateş de Alman makamlarına destek verdi. Ateş, "Müslüman Kardeşler demokrasimize karşı en büyük tehlikelerden birisi. Selefiler arasında şiddeti ve radikalizm ideolojisini yayan en büyük gruplardan birisi" açıklamasında bulundu.